Google: Neue TV-Box ohne HDMI-Kabel und Pro-Version möglich

Google schickt diese Woche den „TV Streamer“ ins Rennen, eine neue Box für Google TV, bei der man sich in eine neue Liga wagt. Die TV-Box kostet 119 Euro, was in der Welt von Android TV oder Fire TV durchaus ein hoher Preis ist.

Google liefert ohne HDMI-Kabel aus

Man bewegt sich also auf die Preisklasse eines Apple TV zu und das wird extrem schwierig, denn das ist für mich bis heute die Referenz für ein TV OS. Interessant ist da, dass Google sogar auf das HDMI-Kabel im Lieferumfang der Box verzichtet.

Zur Nutzung des Google TV Streamer (4K) ist ein HDMI 2.1‑Kabel erforderlich. Es wird zwar kein HDMI 2.1‑Kabel mit dem Google TV Streamer (4K) mitgeliefert, es ist aber separat erhältlich.

Zugegeben, ein HDMI-Kabel ist in der heutigen Zeit nicht mehr so teuer, aber das hat man in der Regel nicht einfach so daheim. Ich verstehe es, wenn USB C-Kabel und Netzteile langsam wegfallen, da hätte ich aber ein Kabel in der Box erwartet.

Google TV Streamer Pro könnte kommen

Vielleicht muss man dafür aber die Pro-Version kaufen, die jetzt ein Reddit-Nutzer in einem Shop entdeckt hat und die in einem Benchmark vor ein paar Wochen zu sehen war. Gut möglich, dass eine weitere Box mit noch mehr Leistung erscheint.

Warum? Gute Frage, die einzige Möglichkeit wären KI-Funktionen oder Spiele, die Power des Google TV Streamer sollte für den Rest locker reichen. Die Frage ist dann nur, falls eine Pro-Version kommt, was sie kostet und ob sie gekauft wird.

