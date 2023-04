Google Pixel 7a: Leak verrät häufig gewünschte Funktion

Google wird wohl im Rahmen der Google I/O 2023 neue Hardware zeigen und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein a-Modell, vielleicht sogar das letzte für zwei Jahre (es steht im Raum, dass Google zu einem zweijährlichen Rhythmus wechseln will).

Das Google Pixel 6a war und ist ein sehr solides Android-Smartphone, aber zwei Punkte wurden kritisiert: 60 Hz und kein kabelloses Laden. Beide Dinge geht man an, denn Google setzt beim Pixel 7a auf 90 Hz und es gibt kabelloses Laden (Qi):

Dieses Bild stammt von Mysmartprice, die Marketingbilder gesehen und bei sich veröffentlicht haben. Und diese sehen ehrlich gesagt echt aus. Außerdem steht der Schritt sowieso seit Wochen im Raum, das haben schon mehrere Quellen gesagt.

Google wird das Pixel 7a wohl am 10. Mai vorstellen und dann zeitnah auf den Markt bringen. Es könnte allerdings nicht nur besser, sondern auch etwas teurer werden. Wie man hört, peilt Google um die 550 Euro an, was fast 100 Euro Aufpreis wären.

