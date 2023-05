Google Pixel 7a ist offiziell: Preis und Datum für Deutschland

Google hat heute das Pixel 7a offiziell vorgestellt, welches direkt nach der Google I/O 2023 in den Verkauf in Deutschland gehen wird. Es gibt mit Charcoal, Coral, Sea und Snow vier Farben und wir sprechen über eine UVP von 509 Euro bei uns.

Das Google Pixel 7a besitzt ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit 90 Hz, es kommt mit dem Tensor G2 von Google daher, dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB Speicher, die man aber nicht erweitern kann. Der Akku kommt auf 4.300 mAh und kann mit bis zu 18 Watt via Kabel geladen werden, ganz neu ist kabelloses Laden via Qi.

Auf der Rückseite gibt es eine neue Hauptkamera mit 64 Megapixel und dazu eine für Ultraweitwinkel-Fotos mit 13 Megapixel. Eine Zoom-Kamera fehlt, aber Google hat dem Pixel 7a „Super Res Zoom“ spendiert und nutzt die höhere Auflösung.

Die Frontkamera löst mit 13 Megapixel auf, es gibt Stereo-Lautsprecher, einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, Face Unlock, eine Dual-SIM-Option, Wi-Fi 6E und das Google Pixel 7a wird mit Android 13 ausgeliefert. Google garantiert drei große Updates und will fünf Jahre lang Sicherheitsupdates für Android liefern.

Damit geht Google also einige Kritikpunkte des Pixel 6a an, hebt den Preis aber erneut an und knackt erstmals die 500 Euro. Damit ist man sehr nah am Pixel 7 und das habe ich auch schon in Angeboten für um die (sogar unter) 500 Euro gesehen. Weitere Details zum neuen a-Modell gibt es auf der offiziellen Seite von Google.

Neue Nintendo-Konsole für 2024: Die „Entwicklung schreitet gut voran“ Wir haben gestern erfahren, dass die Nachfrage nach der Nintendo Switch langsam einbricht und Nintendo zwar von weiterhin ordentlichen 15 Millionen Einheiten im aktuellen Geschäftsjahr ausgeht, aber selbst angibt, dass […]10. Mai 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->