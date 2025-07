Google Pixel 9 und Samsung Galaxy S25 erhalten neue Gemini-Funktion

Die im März angekündigte Kamera- und Bildschirmfreigabefunktion für den KI-Assistenten Gemini Live ist nun verfügbar.

Sie steht Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Gemini Advanced zur Verfügung, sofern sie ein kompatibles Android-Gerät verwenden. Darüber hinaus steht die Funktion auch allen Nutzern der Gemini-App auf den Geräten Pixel 9 und Samsung S25 zur Verfügung.

Mit der neuen Funktion können Nutzer in Echtzeit mit Gemini interagieren, indem sie Inhalte auf dem Smartphone-Display oder über die Smartphone-Kamera anzeigen. Dadurch wird es möglich, visuelle Informationen direkt auszutauschen und kontextbezogene Unterstützung zu erhalten. So kann die KI beispielsweise analysieren, was auf dem Display oder vor der Kamera zu sehen ist.

Die Anwendungsbereiche dieser Funktion reichen laut Google von alltäglichen Aufgaben wie Stylingtipps und Einrichtungsideen bis hin zu technischer Unterstützung. Die Interaktion soll möglichst intuitiv erfolgen, indem der Nutzer beschreibt oder zeigt, was er sieht, und Gemini entsprechende Rückmeldungen oder Vorschläge liefert.

-->