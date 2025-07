Google Pixel 9 wird teurer: Das sind die Euro-Preise

Google hat in diesem Jahr etwas früher zur Pixel-Ankündigung geladen und das bedeutet, dass die Leaks auch schon etwas früher eintreffen. Es wird in diesem Jahr ein etwas anderes Lineup im August geben und wir haben schon die Preise.

Die Pixel 9-Reihe wird erneut teurer, Google nähert sich jetzt nicht mehr Apple und Samsung, man ist in diesem Jahr auf deren Level angekommen. Vier neue Pixel 9-Geräte erwarten uns in diesem Jahr und die Quelle für die Preise ist zuverlässig.

Google Pixel 9-Reihe: Fast alles wird teurer

Fangen wir zunächst mit dem Basismodell an, welches 100 Euro teurer wird und nur noch 50 Euro von einem Apple iPhone 15 entfernt ist. Es ist so teuer wie ein S24.

Google Pixel 9 mit 128 GB: 899 Euro

Google Pixel 9 mit 256 GB: 999 Euro

Weiter geht es mit der Pro-Reihe, die in diesem Jahr erstmals (wie bei Apple) aus zwei Modellen besteht. Man müsste also die Preise des XL-Modells mit dem Pixel 8 Pro vergleichen und auch hier packt Google mal eben 100 Euro bei der UVP drauf.

Google Pixel 9 Pro mit 128 GB: 1.099 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 256 GB: 1.199 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 512 GB: 1.329 Euro

Der Name des großen Pro-Modells ist übrigens noch nicht bestätigt, wir nennen es hier einfach mal XL. Und es gibt nicht alle Speichergrößen in allen Farben. Am Ende hängt es sicher auch vom jeweiligen Markt an, ob die Version dort angeboten wird.

Google Pixel 9 Pro XL mit 128 GB: 1.199 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 256 GB: 1.299 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 512 GB: 1.429 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 1 TB: 1.689 Euro

Und den Abschluss macht das Google Pixel 9 Pro Fold, wie wohl das Google Pixel Fold 2 heißen wird. Das bleibt sehr teuer, aber die gute Nachricht ist, dass es wohl nicht teurer wird. Also bis auf die große Version, die kostet jetzt 10 Euro mehr.

Google Pixel 9 Pro Fold mit 256 GB: 1.899 Euro

Google Pixel 9 Pro Fold mit 512 GB: 2.029 Euro

Das sind doch mal Preise, die Zeiten der preiswerten Pixel-Reihe sind damit vorbei, das ist sicher. 256 GB sind für mich in der heutigen Zeit eigentlich Basis, da zahlt man jetzt also auch bei Google mal eben 1.300 Euro für das größere Pro-Modell.

