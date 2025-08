Google Pixel Buds Pro 2 kommen: Leak zeigt neuen Kopfhörer für 2024

Google hat neue Pixel Buds für 2024 geplant, das hat sich jetzt schon mehrmals in der Gerüchteküche angedeutet und womöglich wird man sie auf dem Event in ein paar Wochen zeigen. Die Google Pixel Buds Pro 2 stehen in diesem Jahr an.

Das Case scheint sich dabei nicht zu verändern, daher wird das neue Case von Spigen als kompatibel mit den Google Pixel Buds Pro 1 und Google Pixel Buds Pro 2 vermarktet. Auf den Bildern sieht man aber schon die neue Buds-Generation.

Es bleibt übrigens bei einem normalen In-Ear-Kopfhörer ohne Stängel, man folgt also nicht Samsung. Und man sieht auf den Bildern die neue Farbe für 2024, die sich wohl „Raspberry“ oder „Peony“ nennt. Technische Details gibt es keine.

-->