Google plant wohl neue Pixel Buds Pro für 2024

Google hat in etwas mehr als einem Monat zu einem Event geladen und wird uns neue Pixel-Hardware präsentieren. Neben dem Pixel 9 und der Pixel Watch 3 ist in diesem Jahr auch mit neuen Kopfhörern zu rechnen, ein neues Pro-Modell kommt.

Details zur Hardware selbst gibt es noch nicht, aber Google hat angeblich vier neue Farben für die Pixel Buds Pro 2 geplant: Raspberry, Mojito, Porcelain und Haze. Der Porzelan-Farbton kommt wohl gut an, daran hält Google jetzt schon länger fest.

Blau kam wohl nicht so gut an, daher verschwindet diese Farbe wieder und diese vier Farben könnten auch ein Vorgeschmack auf andere Produkte von Google sein, da man die Pixel-Hardware gerne farblich abstimmt. Am 13. August wissen wir mehr.

https://twitter.com/evowizz/status/1810758546457346542

