Google Pixel Drop: Neue Funktionen im Dezember
Google hat zum Ende des Jahres noch einen Pixel Drop für das eigene Ökosystem parat, was einige noch als Pixel Feature Drop kennen. Im Dezember gibt es viele neue Dinge zu entdecken, vor allem bei der Pixel Watch 3 wird es spannend.
Hier kommt nämlich endlich die Pulsverlust-Erkennung, über die wir hier erst im Sommer berichtet haben. Google führte sie zum Start der Pixel Watch 3 schon in einigen Ländern ein, aber Deutschland fehlte. So sieht das Ganze in Aktion aus:
Es gibt allerdings noch mehr zu Entdecken und Google versorgt nicht nur die Pixel Watch, sondern auch die Smartphones und das Tablet mit neuen Funktionen. Die Liste der Neuerungen ist dieses Mal sehr lang, das ist laut Google alles mit dabei.
Google Pixel Drop Dezember 2024
Erinnerungen festhalten, kreativ werden und organisiert bleiben
- Schneller Inhalte teilen: Jetzt könnt ihr Ultra HDR-Fotos mit hoher Lichtintensität, höherem Kontrast und mehr Details aufnehmen und direkt in eurem Instagram-Feed teilen.
- Findet ganz einfach Fotos und Videos und teilt sie auf Snapchat: Jetzt ist es noch einfacher, Fotos und Videos zu finden, die ihr auf Snapchat teilen möchtet. Anstatt durch die Fotoalben von eurem Pixel zu scrollen, seht ihr jetzt alle Ordner, Favoriten und Bilder in der Cloud über die Bildauswahl.
- Posiert mit Dual Screen: Ihr müsst euch nicht mehr verbiegen, um das perfekte Porträtfoto mit eurem Pixel Fold oder Pixel 9 Pro Fold zu machen: Nutzt den Dual Screen im Porträtmodus, damit ihr sowie auch euer Fotomotiv jede Aufnahme per Vorschau sehen könnt, bevor ihr den Moment festhaltet.
- Mehr ‚Freude‘ im „Blickfang“ auf dem Pixel 9 Pro Fold: „Blickfang“ ist jetzt auf dem Pixel Fold der ersten Generation verfügbar! Nutzt die lustigen Animationen auf dem Außenbildschirm, um die Aufmerksamkeit eurer Kids (oder vielleicht auch Haustieren) zu bekommen und im perfekten Moment ein Foto zu machen. Pixel 9 Pro Fold-Nutzer*innen können jetzt auch ‚Freude‘ aus Disneys und Pixars „Alles steht Kopf“-Filmen im „Blickfang“ -Modus auswählen und so für ein fröhliches Lächeln sorgen.
- Entdecke mehr verrückte Emoji-Mash-ups: Emoji Kitchen in Gboard ist eure Quelle für alle schrägen und witzigen Emoji-Mischungen, die ihr euch ausdenken könnt. Und jetzt – dank aktualisierter Navigation – ist es noch einfacher, den perfekten Ausdruck oder Gefühl zu finden, wenn ein „Standard-Emoji“ nicht genug ist.
- Bessere Audioqualität, weniger Störgeräusche: Mit dem neuen Update für die Rekorder-App werden Störgeräusche und Ablenkungen automatisch reduziert. Egal, ob ihr die App nutzt, um eine Vorlesung oder ein wichtiges Interview aufzuzeichnen, störende Hintergrundgeräusche können im Nachhinein erschweren, dass ihr alles gut versteht. Aktiviert jetzt die Funktion „Glasklare Stimme“ in der App, um euch auf die oder den Sprecher*in zu konzentrieren und Hintergrundgeräusche zu minimieren.
Die Pixel-Experience: noch reibungsloser und schneller
- Ein einfacherer Überblick: Bedient euer Smartphone jetzt noch einfacher: Mit der neuen „Einfachen Ansicht“ könnt ihr die Schrift größer machen und die Touchscreen-Sensitivität anpassen. So seht ihr Apps und Widgets besser und könnt euer Smartphone entspannter benutzen.
- Auf einen Blick sehen, welcher Song gerade läuft: Entdeckt noch mehr Songs und Interpret*innen mit dem neuesten Update von ‚Now Playing‘. Ihr seht jetzt das Albumcover für jeden Song in eurem Now Playing-Verlauf und könnt so neue Musik noch einfacher entdecken.
- Schnellerer Zugriff auf die Steuerelemente eures Pixel Tablets: Ihr könnt jetzt direkt auf die wichtigsten Steuerelemente auf eurem Pixel Tablet zugreifen. Wischt auf dem Sperrbildschirm eures Tablets nach rechts, um auf Widgets zur schnellen Steuerung eurer Smart Home-Geräte, Timer, Musik und mehr zuzugreifen.
Bleibt sicher und geschützt
- Entspannter reisen: Seid ihr über die Feiertage unterwegs? Wenn ihr euch an einem neuen Ort befindet, verlangt „Identitätsüberprüfung“ in der Beta-Version jetzt eine Authentifizierung per Gesicht oder Fingerabdruck, bevor Änderungen an sensiblen Einstellungen auf eurem Smartphone vorgenommen werden können. Dies bietet euch zusätzlichen Schutz vor Personen, die versuchen könnten, euer Smartphone zu stehlen und auf eure Kennwörter zuzugreifen, eure PIN zu ändern oder die Diebstahlschutzfunktionen zu deaktivieren.
- Pixel Tablet: Eure Daten sind jetzt noch besser geschützt: Das kostenlose, integrierte Google VPN könnt ihr nun auch auf eurem Pixel Tablet nutzen. Das bedeutet, dass Daten wie eure Internetaktivitäten, private Nachrichten und Fotos, Gesundheitsinformationen, Bankdaten und Standortdaten verschlüsselt und sicher bleiben, wenn ihr mit öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden seid.
- Seid von eurem Handgelenk aus mit eurem Zuhause verbunden: Seht von eurer Pixel Watch 2 aus, wer an eurer Tür klingelt. Wenn ihr eine Benachrichtigung von deiner Nest Cam oder Nest Doorbell erhaltet, könnt ihr jetzt eine Live-Ansicht eurer Terasse sehen und direkt von eurem Handgelenk aus mit der Person sprechen, die dort steht – wie z. B. eine oder ein Paketbot*in.
- Neue Gesundheits- und Sicherheitstools in Deutschland verfügbar: Die „Pulsverlust-Erkennung“ ist nun auch für Pixel Watch 3-Nutzer*innen in Deutschland und Portugal verfügbar. Pulsverlust-Erkennung ist eine neuartige Funktion, die erkennen kann, wenn das Herz einer Person plötzlich aufhört zu schlagen, z. B. aufgrund eines Herzstillstands, einer Vergiftung oder eines Atemstillstands – und dann den Notdienst zu Hilfe rufen kann.
- Neu in Deutschland sind zudem die Sturzerkennung für alle Pixel Watch-Generationen und die Autounfallerkennung für Pixel-Smartphones sowie für die Pixel Watch 2 und 3.
- Hört auf euren Körper: Unser verbesserter Algorithmus für den Tagesform-Index und neue Tools -„Cardio-Belastung“ und „Belastungsziel“ – wurden ursprünglich mit der Pixel Watch 3 eingeführt. Jetzt sind sie ab dem 9. Dezember auch für Pixel Watches und Fitbit Smartwatches und Tracker verfügbar, die den Tagesform-Index unterstützen. Diese von den fortschrittlichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen von Fitbit unterstützten Metriken helfen euch, euren Körper besser kennenzulernen und ein Gleichgewicht zwischen Aktivität und Erholung herzustellen, damit ihr euer Training und eure Pausen optimieren könnt, um Überanstrengungen zu vermeiden. Auf Pixel Watches könnt ihr diese Metriken am Handgelenk in der Fitbit-App oder durch Hinzufügen der Tagesform-Zusatzfunktionen auf eurem Ziffernblatt anzeigen lassen. Auf Fitbit-Geräten könnt ihr diese Metriken im Heute-Tab eurer Fitbit-App anzeigen lassen.
