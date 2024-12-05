Google Pixel Drop: Neue Funktionen im Dezember

Google hat zum Ende des Jahres noch einen Pixel Drop für das eigene Ökosystem parat, was einige noch als Pixel Feature Drop kennen. Im Dezember gibt es viele neue Dinge zu entdecken, vor allem bei der Pixel Watch 3 wird es spannend.

Hier kommt nämlich endlich die Pulsverlust-Erkennung, über die wir hier erst im Sommer berichtet haben. Google führte sie zum Start der Pixel Watch 3 schon in einigen Ländern ein, aber Deutschland fehlte. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Es gibt allerdings noch mehr zu Entdecken und Google versorgt nicht nur die Pixel Watch, sondern auch die Smartphones und das Tablet mit neuen Funktionen. Die Liste der Neuerungen ist dieses Mal sehr lang, das ist laut Google alles mit dabei.

Google Pixel Drop Dezember 2024

Erinnerungen festhalten, kreativ werden und organisiert bleiben

Schneller Inhalte teilen: Jetzt könnt ihr Ultra HDR-Fotos mit hoher Lichtintensität, höherem Kontrast und mehr Details aufnehmen und direkt in eurem Instagram-Feed teilen.

Findet ganz einfach Fotos und Videos und teilt sie auf Snapchat: Jetzt ist es noch einfacher, Fotos und Videos zu finden, die ihr auf Snapchat teilen möchtet. Anstatt durch die Fotoalben von eurem Pixel zu scrollen, seht ihr jetzt alle Ordner, Favoriten und Bilder in der Cloud über die Bildauswahl.

Posiert mit Dual Screen: Ihr müsst euch nicht mehr verbiegen, um das perfekte Porträtfoto mit eurem Pixel Fold oder Pixel 9 Pro Fold zu machen: Nutzt den Dual Screen im Porträtmodus, damit ihr sowie auch euer Fotomotiv jede Aufnahme per Vorschau sehen könnt, bevor ihr den Moment festhaltet.

Mehr ‚Freude‘ im „Blickfang“ auf dem Pixel 9 Pro Fold: „Blickfang“ ist jetzt auf dem Pixel Fold der ersten Generation verfügbar! Nutzt die lustigen Animationen auf dem Außenbildschirm, um die Aufmerksamkeit eurer Kids (oder vielleicht auch Haustieren) zu bekommen und im perfekten Moment ein Foto zu machen. Pixel 9 Pro Fold-Nutzer*innen können jetzt auch ‚Freude‘ aus Disneys und Pixars „Alles steht Kopf“-Filmen im „Blickfang“ -Modus auswählen und so für ein fröhliches Lächeln sorgen.

Entdecke mehr verrückte Emoji-Mash-ups: Emoji Kitchen in Gboard ist eure Quelle für alle schrägen und witzigen Emoji-Mischungen, die ihr euch ausdenken könnt. Und jetzt – dank aktualisierter Navigation – ist es noch einfacher, den perfekten Ausdruck oder Gefühl zu finden, wenn ein „Standard-Emoji“ nicht genug ist.

Bessere Audioqualität, weniger Störgeräusche: Mit dem neuen Update für die Rekorder-App werden Störgeräusche und Ablenkungen automatisch reduziert. Egal, ob ihr die App nutzt, um eine Vorlesung oder ein wichtiges Interview aufzuzeichnen, störende Hintergrundgeräusche können im Nachhinein erschweren, dass ihr alles gut versteht. Aktiviert jetzt die Funktion „Glasklare Stimme“ in der App, um euch auf die oder den Sprecher*in zu konzentrieren und Hintergrundgeräusche zu minimieren.

Die Pixel-Experience: noch reibungsloser und schneller

Ein einfacherer Überblick: Bedient euer Smartphone jetzt noch einfacher: Mit der neuen „Einfachen Ansicht“ könnt ihr die Schrift größer machen und die Touchscreen-Sensitivität anpassen. So seht ihr Apps und Widgets besser und könnt euer Smartphone entspannter benutzen.

Auf einen Blick sehen, welcher Song gerade läuft: Entdeckt noch mehr Songs und Interpret*innen mit dem neuesten Update von ‚Now Playing‘. Ihr seht jetzt das Albumcover für jeden Song in eurem Now Playing-Verlauf und könnt so neue Musik noch einfacher entdecken.

Schnellerer Zugriff auf die Steuerelemente eures Pixel Tablets: Ihr könnt jetzt direkt auf die wichtigsten Steuerelemente auf eurem Pixel Tablet zugreifen. Wischt auf dem Sperrbildschirm eures Tablets nach rechts, um auf Widgets zur schnellen Steuerung eurer Smart Home-Geräte, Timer, Musik und mehr zuzugreifen.

Bleibt sicher und geschützt