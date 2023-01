Google Pixel Fold: Video gibt uns einen durchaus guten Eindruck

Das erste Foldable von Google steht in diesem Jahr an und es sieht so aus, als ob sich die Hersteller von Hüllen bereits darauf vorbereiten. Die nutzen nämlich gerne Mockups aus 3D-Druckern und ein solches ist jetzt auch bei YouTube aufgetaucht.

Der Kanal Dave2D hat die Vorlage für das mögliche Google Pixel Fold bekommen und zeigt uns das Gerät von allen Seiten – so gut es eben geht. Einen Vergleich mit Samsung und Oppo gibt es ebenfalls noch, was für einen besseren Eindruck sorgt.

Ich bin gespannt, wobei mich in diesem Fall eher die Software interessiert. Google wird Android entsprechend optimieren, das hat man ja schon mit Android 12L und Android 13 getan. Android 14 dürfte allerdings der nächste Schritt dafür werden.

AirTags-Alternative: Kommen die Google Pixel Tags? Bluetooth-Tracker sind spätestens seit den AirTags von Apple im Trend und es gab sie zwar schon vorher, aber seit dem steigen auch andere Unternehmen ein. Und wie es aussieht, scheint auch Google an einem eigenen Tracker zu arbeiten. Bluetooth-Tracker von…17. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->