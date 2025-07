Google Pixel Watch 3: Das sind die Euro-Preise

Wir haben euch hier schon die Preise für die neuen Pixel 9-Smartphones von Google geliefert und verraten, dass es hier und da spürbar teurer wird. Doch wie sieht es mit der Google Pixel Watch 3 aus, hebt Google die Preise hier auch an?

Nein. Letztes Jahr gab es eine Materialabwertung (Aluminium statt Edelstahl) und höhere Preise, doch in diesem Jahr geht es wieder bei 399 Euro los, so eine gute Quelle. Und wer LTE in der Pixel Watch 3 möchte, der muss dann 499 Euro zahlen.

In diesem Jahr gibt es auch erstmals eine größere Version, neben 41 mm bietet Google die neue Smartwatch nämlich auch mit 45 mm an. Da muss man gar nicht so viel mehr zahlen, denn das sind dann 449 Euro und 549 Euro. Es gibt beide in drei Farben (Obsidian, Porcelain, Hazel) und die kleine Version kommt noch in Pink.

-->