Google Pixel 9 (Pro) zeigt sich in Videos und kommt mit einem Bonus

Google ist dafür bekannt, dass man neue Produkte nicht wirklich geheim halten kann, vielleicht auch nicht wirklich will, denn die Leaks der Pixel-Reihe übertreffen die der Konkurrenz seit Jahren deutlich. Und auch das Pixel 9 zeigt sich erneut.

Auf TikTok hat ein Account mehrere Videos veröffentlicht, die das neue Google Pixel 9 und Google Pixel 9 Pro zeigen. Der Account hat auch einen Vergleich mit dem Google Pixel 8 Pro, mit dem Apple iPhone 14 Pro und noch mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra veröffentlicht. Die Design-Frage dürfte damit also geklärt sein.

Google Pixel 9-Reihe kommt mit Jahresabo

Darüber hinaus hat der Twitter-Account „AssembleDebug“ herausgefunden, dass der Code einen Hinweis liefert, dass die neue Pixel 9-Reihe mit einem Jahr für Gemini Advanced daher kommt, die bessere KI von Google. Die KI ist eigentlich nur in einem Abo von Google enthalten, welches sich Google One AI Premium nennt.

Gut möglich, dass das neue Pixel also ein Jahresabo für die beste Stufe von Google One bekommt, was 20 Euro im Monat wären, das ist ein durchaus attraktiver Deal.

Google wird die Pixel 9-Reihe am 13. August vorstellen und wir hatten hier vor ein paar Tagen auch die Euro-Preise, es wird in diesem Jahr wohl eine Ecke teurer. Das Goodie für Gemini Advanced gleicht also vielleicht auch nur die höheren Preise aus.

