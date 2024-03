Xiaomi überrascht mit Preisen für neue E-Scooter

Xiaomi hat in den letzten Wochen einige E-Scooter auf der eigenen Homepage oder bei Partnern online gestellt und das nicht wirklich kommuniziert. Nutzer sind verwirrt und das Lineup wird richtig unübersichtlich. Aber eine Sache überrascht.

Xiaomi: Neue E-Scooter werden günstiger

Vor ein paar Tagen hat sich eine zweite Generation des Xiaomi Electric Scooter 4 Pro für 2024 angedeutet, wir bekommen also noch keinen Xiaomi Electric Scooter 5 in diesem Jahr. Diese wurde natürlich im Vergleich zum Modell von 2022 optimiert.

Damals wollte Xiaomi übrigens 800 Euro für das Pro-Modell haben und da derzeit viele Dinge teurer werden, hätte ich mindestens mit dem gleichen Preis gerechnet. Doch eine gute Quelle hat erfahren, dass wir über 549 Euro in Europa sprechen.

Das wäre doch mal eine echte Überraschung, denn ich hätte nicht mit 250 Euro weniger gerechnet. Einen neuen Xiaomi Electric Scooter 4 Lite soll es übrigens in diesem Jahr auch geben, da steht ebenfalls eine zweite Generation an. Diese liegt dann bei 299 Euro, was immerhin 150 Euro weniger als beim Vorgänger wäre.

Xiaomi Deutschland hat die neuen E-Scooter bisher noch nicht offiziell angekündigt und konnte uns vor ein paar Tagen kein Statement dazu geben. Die Quelle ist aber durchaus zuverlässig bei Preisangaben, das könnte also ein echter Tipp werden.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

-->