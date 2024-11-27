Wearables

Google Pixel Watch bekommt neues Sportarmband

Google Pixel Watch 3 Sportarmband Mit Klettverschluss Schwarz

Google kündigte mit der Pixel Watch 3 auch ein neues „Performance Loop Band“ an, welches zum Start der neuen Smartwatch jedoch nicht erhältlich war. Jetzt hat man das im Google Store offiziell nachgereicht und möchte 59 Euro dafür haben.

In Deutschland nennt es sich „Sportarmband mit Klettverschluss“ und das sollte eigentlich selbsterklärend sein, es ist ein Stoffarmband, welches man flexibel am Handgelenk einstellen kann und seit Jahren genau so von der Apple Watch kennt.

Google Pixel Watch 3 Sportarmband Mit Klettverschluss Porcelain

Google bietet das neue Sportarmband in den zwei Größen an, die es seit der Pixel Watch 3 gibt (41 mm und 45 mm) und es gibt zum Start fünf Farben. Wobei es hier einen recht großen Nachteil im Vergleich zu Apple (ich nutze so ein ähnliches Band bei der Apple Watch Ultra 2 Schwarz) gibt, und zwar die „Anstöße aus Edelstahl“.

Das dunkle Band bekommt man nur mit schwarzen Verbindungsstücken, das helle Band nur mit Anstößen in Silber, bei Grün gibt es Gold und Hazel und bei Peony ist wieder nur Silber verfügbar. Man kann sich also nicht einfach eine Farbe aussuchen und das passende Verbindungsstück für die eigene Google Pixel Watch wählen.

Google Pixel Watch 3 Sportarmband Mit Klettverschluss Green

Silber sieht mit einer dunklen Uhr nicht gut aus und eigentlich müsste Google alle Versionen auch mit allen Farben anbieten, denn Besitzer der schwarzen Uhr sind vielleicht auch am Band in Porcelain interessiert. Apple hat dieses Problem gelöst.

Bei der Apple Watch Ultra gibt es die beiden Farboptionen und beim Sport Loop sind die Verbindungsstücke in der Bandfarbe. So kann man bei einer neuen Apple Watch auch mal bequem die Farbe wechseln und das alte Band weiterhin nutzen.

