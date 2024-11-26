Huawei ist jetzt komplett unabhängig von Android

Huawei hatte es vor einer Weile angekündigt und mit Harmony OS Next vor ein paar Wochen ein eigenes Betriebssystem vorgestellt. Dieses Mal aber wirklich, denn das alte Harmony OS war Android im Kern (die Open Source-Version ohne Google).

Huawei Mate 70 kommt ohne Android

Heute hat man die passende Mate 70-Reihe, die direkt aus vier Geräten besteht, in China vorgestellt. Diese kommt erstmals ohne Android daher und läuft direkt mit Harmony OS Next, damit ist Huawei also ab dem 4. Dezember (Marktstart) raus.

Es fehlen natürlich viele Apps, die man von Android gewohnt ist, aber das ist in China kein großes Problem, da eigentlich nur ein Dienst (WeChat) wichtig ist und westliche Dienste (Google, Instagram, …) in der Diktatur sowieso verboten sind.

Mal schauen, ob Harmony OS Next aber dennoch angenommen wird, denn es gab ja den Weg des Sideloadings und viele nutzten die Dienste dennoch. Android-Apps sind aber nicht mehr kompatibel und die Entwickler passen diese sicher nicht an.

Huawei schweigt zum globalen Start

Das Chip-Problem mit 5G konnte Huawei letztes Jahr lösen, seit dem gibt es wieder 5G, bei der neuen Mate-Reihe schweigt man aber dazu. Es dürfte ein Kirin-Chip aus China sein, aber bei der aktuellen Weltlage hält sich Huawei hier lieber bedeckt.

Mal schauen, ob das Huawei Mate 70 und dessen Ableger (Pro, Pro+ und RS) nach Deutschland kommen, ein Modell könnte durchaus den Weg zu uns finden. Dann aber vermutlich mit Harmony OS (also Android) und nicht mit Harmony OS Next.

Uns betrifft die heutige Ankündigung also nicht direkt, aber ich finde es dennoch sehr spannend und Huawei feiert in China gerade ein Comeback. Mal schauen, ob das Unternehmen das schafft, womit viele scheiterten, ein drittes OS aufzubauen.