Google Pixel Watch macht sich auch in Deutschland bemerkbar

Es hört nicht auf und wenige Tage (11. Mai) vor der (mutmaßlichen) Ankündigung der Google Pixel Watch gibt es einen Leak nach dem anderen. Es ist wieder eine öffentliche Behörde und es ist erneut ein Patenteintrag von Google selbst.

Google Pixel Watch mit vier Armbändern

In diesem Fall wurde die Google Pixel Watch beim deutschen Patentamt entdeckt, hier hat Google sich den Namen eintragen lassen. Sie ist als „Uhr“ klassifiziert und man spricht von folgenden Armbändern: Metall, Leder, Silikon und Gummi.

-->

Bisher haben wir nur das Silikonband gesehen, allerdings war uns allen klar, dass Google weitere Bänder plant, denn es gibt einen proprietären Port (wie bei der Apple Watch) und da muss man dann eben selbst für eine Auswahl sorgen.

Wann kommt die Google Pixel Watch?

Die Google Pixel Watch wurde am 20. April angemeldet, also vor etwa einer Woche. Wir haben mittlerweile keine Zweifel mehr, dass Google die Pixel Watch am 11. Mai zeigen wird, die spannende Frage lautet aber weiterhin: Wann ist der Marktstart?

Die bisher beste Quelle, die uns vor einem Jahr den ersten Leak geliefert hat, geht aktuell davon aus, dass wir sie nur auf der Google I/O sehen werden, sie aber erst im Herbst mit der neuen Pixel-Reihe (vermutlich Oktober) auf den Markt kommt.

Das Bild wird also fast täglich klarer, aber viele Fragen sind noch offen.

Schau an, @Google hat die Marke "Pixel Watch" beim DPMA angemeldet.

Wenig überraschend die Nizza 14-Klasse für Watches; Wrist Watches; Sports Watches; Watch Bands; Watch Straps; Watch Straps made of Metal, Leather, Plastic, Silicone, or Rubber.#Google #Pixel #PixelWatch #DPMA pic.twitter.com/EMy6PpPVrK — Arne « 1.5 m » הס (@arnehess) April 27, 2022

Samsung teasert Google Assistant für Galaxy Watch 4 mit Wear OS an Samsung und Google gaben im August 2021 bekannt, dass der Google Assistant etwas später für die Galaxy Watch 4 erscheinen wird. Seit dem warten die Nutzer auf diese Funktion. Vor ein paar Tagen hieß es dann, dass der Google Assistant…26. April 2022 JETZT LESEN →

-->