Firmware und OS

Google Pixel Watch und Pixel Watch 2: August-Update veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Google Pixel Watch 2022 Header

Parallel zum August-Sicherheitsupdate für die Geräte der Pixel-Reihe hat Google eine entsprechende Version auch für die Pixel Watch und Pixel Watch 2 veröffentlicht. Wie auch schon in den letzten Monaten liegt der Schwerpunkt des Updates auf sicherheitsrelevanten Anpassungen und der Schließung einiger Sicherheitslücken.

Neue Funktionen sind im Update nicht enthalten, hierfür muss wohl auf Wear OS 5.0 gewartet werden. Das August-Sicherheitsupdate trägt die Versionsnummer TWD9.240805.001.A2 und wird ab sofort für die beiden Pixel Watch-Modelle ausgerollt.

Über sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen (es wurden fünf Sicherheitslücken genannt) informieren der Sicherheitsbericht speziell für die Wear OS Plattform.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS