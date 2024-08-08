Google Pixel Watch und Pixel Watch 2: August-Update veröffentlicht

Parallel zum August-Sicherheitsupdate für die Geräte der Pixel-Reihe hat Google eine entsprechende Version auch für die Pixel Watch und Pixel Watch 2 veröffentlicht. Wie auch schon in den letzten Monaten liegt der Schwerpunkt des Updates auf sicherheitsrelevanten Anpassungen und der Schließung einiger Sicherheitslücken.

Neue Funktionen sind im Update nicht enthalten, hierfür muss wohl auf Wear OS 5.0 gewartet werden. Das August-Sicherheitsupdate trägt die Versionsnummer TWD9.240805.001.A2 und wird ab sofort für die beiden Pixel Watch-Modelle ausgerollt.

Über sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen (es wurden fünf Sicherheitslücken genannt) informieren der Sicherheitsbericht speziell für die Wear OS Plattform.