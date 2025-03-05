Google Pixel Watch: Wear OS 5.1 wird als Update verteilt

Google hat ein Punkt-Update für die Pixel Watch (alle Generationen) parat und verteilt ab sofort (allerdings wie immer in Phasen) Wear OS 5.1. Man hatte Ende letzten Jahres eine Update-Pause angekündigt, jetzt geht es also wieder weiter.

Doch Google gibt auch an, dass Updates für die Pixel Watch jetzt immer einmal im Quartal kommen, das nächste Update für Wear OS (Wear OS 5.2?) steht also im Juni an, so Google weiter. Details zum nächsten Update gibt es bisher aber nicht.

Wear OS 5.1: Das ist laut Google neu