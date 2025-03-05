Google Pixel Watch: Wear OS 5.1 wird als Update verteilt
Google hat ein Punkt-Update für die Pixel Watch (alle Generationen) parat und verteilt ab sofort (allerdings wie immer in Phasen) Wear OS 5.1. Man hatte Ende letzten Jahres eine Update-Pause angekündigt, jetzt geht es also wieder weiter.
Doch Google gibt auch an, dass Updates für die Pixel Watch jetzt immer einmal im Quartal kommen, das nächste Update für Wear OS (Wear OS 5.2?) steht also im Juni an, so Google weiter. Details zum nächsten Update gibt es bisher aber nicht.
Wear OS 5.1: Das ist laut Google neu
- Verfolgt euren Zyklus auf der Pixel Watch 3: Mit der Fitbit App auf eurer Pixel Watch 3 lässt sich euer Menstruationszyklus einfacher im Blick behalten als je zuvor. Ihr könnt eure Periode einfach protokollieren, euren aktuellen Zyklusstatus einsehen und sogar eure nächste Periode vorhersagen – ganz einfach von eurem Handgelenk aus.
- Schritte mit noch höherer Genauigkeit: Eure Pixel Watch erfasst eure Schritte jetzt noch präziser und genauer, indem sie besser erkennt, wenn ihr von einem typischen Gehmuster abweicht, zum Beispiel einen Einkaufswagen oder Rollstuhl schiebt, mit einem Kinderwagen joggt oder mit Stöcken wandert. Der verbesserte Algorithmus stellt sicher, dass eure Schritte nicht nur genau auf euer Tagesziel angerechnet werden, sondern dass ihr auch zuverlässige Einblicke in eure täglichen Aktivitäten erhaltet.
- Ruhig schlafen mit dem automatischen Schlafenszeitmodus: Der automatische Schlafenszeitmodus (eingeführt mit der Pixel Watch 3) wird nun auf die Pixel Watch 2 ausgeweitet. Er erkennt automatisch, wann ihr einschlaft, schaltet dann euer Zifferblatt aus und deaktiviert Benachrichtigungen, um Ablenkungen zu minimieren. Der automatische Schlafenszeitmodus hilft dabei, den Akku über Nacht zu schonen, damit ihr keine wertvolle Schlafaufzeichnung verpasst, und schaltet sich aus, wenn ihr aufwacht.
