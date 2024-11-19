Google plant nächsten Schritt für das Pixel-Ökosystem
Google hat das Pixel-Lineup in den letzten Jahren stark ausgebaut und plant laut Android Headline jetzt den nächstn Schritt. Der Google Pixel Laptop, der intern den Codenamen „Snowy“ trägt, soll laut Quelle bereits grünes Licht bekommen haben.
Interne Dokumente zeigen laut Quelle, dass Google hier ein Premium-Produkt plant und Laptops wie das Apple MacBook Pro oder vergleichbare Produkte von Dell und Co. vor Augen hat. Es ist aber genau genommen nicht der erste „Pixel Laptop“.
Google Pixel Laptop mit Android geplant
Vor ein paar Jahren gab es schon die Pixelbook-Reihe mit ChromeOS und genau hier wird es spannend. Wir haben heute erfahren, dass Google wohl ChromeOS so nach und nach auslaufen lässt und Android in Zukunft die Basis für alles wird.
Der Google Pixel Laptop, der jetzt erst in der Entwicklung ist, könnte also eines der ersten Produkte sein, die diese neue Strategie einführen. Die Teams (Hardware und Software) arbeiten bei Google zusammen, man kann sich hier also gut abstimmen.
Bisher ist noch unklar, wie schnell die Entwicklung des Google Pixel Laptop dauert und ob er schon 2025 oder eher 2026 kommt. Doch das Gerücht zeigt, dass man bei Google weiterhin bemüht ist und das Pixel-Ökosystem immer mehr ausbaut.
Lang Zeit hätte ich das belächelt.
Was will man mit der Leistung, wenn man das MacBook Pro als Referenz nimmt, außer für OS X.
Aber mit der Entwicklung Richtung ARM könnte das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg sein.
Voraussetzung wäre dann schon ein Übergreifendes kompilieren von Anwendungen für Windows on ARM und OS X.
Es birgt zumindest Potential.
Ich verstehe den Kommentar nicht. Was soll „Was will man mit der Leistung, wenn man das MacBook Pro als Referenz nimmt, außer für OS X“ bedeuten?
Da war ich dann wohl etwas faul im Ausführen 😄.
Was ich meinte war, wenn der Pixel Laptop tatsächlich auf dem Niveau eines MacBook Pro sein soll, dann frag ich mich schon was man da mit einem (vermutlich) Android basierten Gerät mit machen will.
Geht so ein bisschen in die Richtung vom iPad Pro.
Gaming ist auf iOS ja noch relativ ausgeprägt, aber selbst dafür ist das iPad Pro eigentlich zu mächtig. Eine vernünftige Entwicklungsumgebung gibt es auch nicht, weil es auf iOS läuft statt OS X. Als hätte man einen 1000PS Motor aber dann keine Reifen die ausreichend Grip liefern können.
So sehe ich das bei einem Android basierten Highend Laptop auch – stand jetzt.
Da muss schon noch einiges passieren. Aber wenn google das ernst meint, Chrome OS in Android überführt, Entwicklungsumgebung mitliefert, evtl. noch gescheite Videobearbeitungssoftware dazu kommt dann wird so langsam ein Schuh draus.
Auch die Interoperabilität zwischen den Betriebssystemen sollte leichter werden wenn alle auf ARM (oder ARM nahen) Prozessoren laufen.
Ich hoffe meine Meinung wurde damit ein bisschen klarer.
Die Titel werden ja genau so schlimm und Click Bait mäßig wie bei Web.de und Bild.
Wieso kann man nicht schon in den Titel kurz schreiben, was Google vor hat
Weil Google das belohnt. Diese Seiten gehen sogar teilweise noch weiter und es rechnet sich. Uns gefällt die Entwicklung auch nicht immer.
Ich sehe diese Entwicklung bei euch ebenfalls kritisch. Vor allem als Abonnent, hier wäre es vielleicht toll einen zweiten Clickbait-freien Titel zur Verfügung zu stellen.
Das wäre eine Idee, muss ich mal René fragen, wie das technisch aussieht. Für die „normale“ Seite ist das leider der Weg, den uns Google indirekt vorgibt. Wählen wir keinen Clickbait, dann geht das dort unter.
Die Frage ist halt, weshalb man irgendwann noch auf den Blog kommen soll, wenn sich das Niveau immer weiter Seiten ala chip usw. Anpasst. Ich surfe euch direkt an, wie viele andere auch, aber muss unter einer unbekannten Mehrheit (der Google Sucher) leiden. Wenn chatgpt seine suche usw. Verbessert und weniger Leute Google verwenden, habt ihr nicht nur eure treuen Leser verloren, sondern auch die von Google.
Verstehe ich, aber ich sehe uns nicht auf dem Level von Chip und Co. Falls du das tust, ist das deine Meinung, das ist okay für uns. Und ja, man könnte jetzt sagen, dass man sich auf Stammleser fokussiert, aber dann sind das vielleicht 2.000 bis 3.000 Views, während Views über Google dann 50.000 oder vielleicht über 100.000 wären. Man kann auch mit wenigen Views wirtschaften, da gibt es auch Konzepte, wir haben es allerdings nicht.
Daher ist unser Mix, dass simple News mit etwas Clickbait die Miete zahlen und dafür sorgen, dass wir Testberichte, Kommentare und Co. weiterhin machen können. Ich sehe diese Entwicklung auch bei anderen Blogs, lese sie aber dennoch lieber als Chip und Co., denn für mich ist das weiterhin ein großer Unterschied.
Dem widerspreche ich. Ich betreibe selbst einen nicht ganz kleinen Blog, der komplett ohne Clickbait auskommt, und sofern die News relevant sind und einen inhaltlichen Mehrwert bieten (was mehr Arbeit erfordert), belohnt das auch Google fast immer. Content ist King. Das ist auch im SEO die Regel Nummer 1. Ich bestreite zwar nicht, dass Clickbait helfen kann, aber ich finde es viel zu einfach zu sagen, Google gibt das so vor. Das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, weil einem der FAIRE Wettbewerb nicht ausreicht und man MEHR Geld generieren möchte. Wirtschaftlich nachvollziehbar, aber eben auf Kosten der Leser.
Das meine ich aber ausdrücklich als allgemeine Diskussion zum Thema Clickbait. Ich hatte hier ja auch schon das eine oder andere Mal einen Clickbait-Vorwurf gemacht. In diesem konkreten Fall finde ich das jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wild. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen.
Dann ist das bei dir anders, Google behandelt ja nicht alle Seiten gleich und ich kann dir nur mitteilen, was wir hier seit Monaten erleben. Dein Blog wird von Google anders als unserer eingestuft und bei dir ist anderes SEO erfolgreich. Natürlich kann ich sagen, dass ich auf Clickbait verzichte und damit lebe, dass ein kleiner Bruchteil die Seite liest, aber da haben wir jetzt oft genug gesagt, dass wird andere Ambitionen haben.
Und nein, diese lassen sich nicht mit dem „alten Weg“ erreichen, das haben wir oft genug getestet. Gefällt uns auch nicht immer, aber wir haben unseren Frieden damit gemacht.
Kann ich so unterschreiben, es wird vor allem hier im Blog immer schlimmer – bin jetzt auf RSS umgestiegen.