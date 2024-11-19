Google plant nächsten Schritt für das Pixel-Ökosystem

Google hat das Pixel-Lineup in den letzten Jahren stark ausgebaut und plant laut Android Headline jetzt den nächstn Schritt. Der Google Pixel Laptop, der intern den Codenamen „Snowy“ trägt, soll laut Quelle bereits grünes Licht bekommen haben.

Interne Dokumente zeigen laut Quelle, dass Google hier ein Premium-Produkt plant und Laptops wie das Apple MacBook Pro oder vergleichbare Produkte von Dell und Co. vor Augen hat. Es ist aber genau genommen nicht der erste „Pixel Laptop“.

Google Pixel Laptop mit Android geplant

Vor ein paar Jahren gab es schon die Pixelbook-Reihe mit ChromeOS und genau hier wird es spannend. Wir haben heute erfahren, dass Google wohl ChromeOS so nach und nach auslaufen lässt und Android in Zukunft die Basis für alles wird.

Der Google Pixel Laptop, der jetzt erst in der Entwicklung ist, könnte also eines der ersten Produkte sein, die diese neue Strategie einführen. Die Teams (Hardware und Software) arbeiten bei Google zusammen, man kann sich hier also gut abstimmen.

Bisher ist noch unklar, wie schnell die Entwicklung des Google Pixel Laptop dauert und ob er schon 2025 oder eher 2026 kommt. Doch das Gerücht zeigt, dass man bei Google weiterhin bemüht ist und das Pixel-Ökosystem immer mehr ausbaut.