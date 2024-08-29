Google Play Store bekommt praktische Funktion für Downloads

Vielleicht kennt ihr das, ihr besucht den Google Play Store, sucht euch eine App für Android heraus, stoßt den Download an, geht dann noch kurz in die App-Updates, startet die anstehenden Updates und schon habt ihr 10 Downloads vor euch.

Dann könnt ihr zuschauen, wie ein Download nach dem anderen gestartet und beendet wird. Google wollte das in der Vergangenheit immer mal wieder ändern und simultane Downloads ermöglichen, strich die Funktion dann aber wieder.

Jetzt wird sie laut Mishaal Rahman mal wieder verteilt, aber es ist noch nicht ganz klar, ob das dieses Mal wirklich für alle Android-Nutzer kommt. Wie gesagt, Google hat die Funktion in der Vergangenheit schon mehrmals zurückgezogen und sich bisher nicht dazu geäußert. Warten wir mal ab, ob sie jetzt endlich für alle kommt.