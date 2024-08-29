Google Play Store bekommt praktische Funktion für Downloads
Vielleicht kennt ihr das, ihr besucht den Google Play Store, sucht euch eine App für Android heraus, stoßt den Download an, geht dann noch kurz in die App-Updates, startet die anstehenden Updates und schon habt ihr 10 Downloads vor euch.
Dann könnt ihr zuschauen, wie ein Download nach dem anderen gestartet und beendet wird. Google wollte das in der Vergangenheit immer mal wieder ändern und simultane Downloads ermöglichen, strich die Funktion dann aber wieder.
Jetzt wird sie laut Mishaal Rahman mal wieder verteilt, aber es ist noch nicht ganz klar, ob das dieses Mal wirklich für alle Android-Nutzer kommt. Wie gesagt, Google hat die Funktion in der Vergangenheit schon mehrmals zurückgezogen und sich bisher nicht dazu geäußert. Warten wir mal ab, ob sie jetzt endlich für alle kommt.
Hatte ich gestern auf dem Tablet, wo plötzlich 3 Apps zusammen geladen wurden statt nacheinander. Die Installation erfolgte aber weiterhin nacheinander.
Was spricht gegen automatische Updates? So ist es bei mir eingestellt und ich habe das oben geschilderte ‚Problem‘ noch nie gehabt.
Habe ich zwar auch, aber es werden nicht alle immer automatisch upgedatet.
Weil du dann jedes Problem eines neuen Updates installierst und du hättest warten können bei einem manuellen Update.
Das ging vor über zehn Jahren schon und wurde dann irgendwann geändert. Ich hab es zwar nie verstanden und fand es immer etwas merkwürdig alle Updates nacheinander laden zu müssen, aber wirklich gestört hat mich das auch nie wirklich.
Bei Updates kommt man sich immer vor wie 1980