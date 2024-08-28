Smartphones

Samsung Galaxy S25 Ultra soll besonders leicht und dünn sein

Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

So langsam aber sicher nimmt die Gerüchteküche zum Samsung Galaxy S25 Ultra dann doch an Fahrt auf, mich wundert, dass es bisher so wenige Leaks gibt. Doch heute hat eine zuverlässige Quelle namens „Ice Universe“ ein Detail nachgereicht.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra soll das dünnste und leichteste Ultra-Smartphone auf dem Markt werden und vor allem leichter als ein Apple iPhone 16 Pro Max und das Google Pixel 9 Pro XL sein. Wie leicht und schwer? Das wissen wir noch nicht.

Samsung wird das Design des Android-Flaggschiffs in diesem Jahr wohl mal wieder etwas überarbeiten und trennt sich von der alten Note-Optik. Ich bin so langsam wirklich auf die ersten Renderbilder gespannt, die sicher auch bald auftauchen.

Android Auto kabellos nutzen: AAWireless 2 dürfte bald kommen

AAWireless werden sicher einige von euch kennen, das kleine Gadget sorgt dafür, dass man Android Auto in Autos kabellos nutzen…

28. August 2024

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Also ein S25 Air. :D
    Woher weiß man denn, was so ein 16 Pro Max genau wiegt um sowas zu behaupten?
    Aber gut, leichter ist immer besser.
    Dünner wird wohl eher heißen, 0,002mm dünner, was den meisten ziemlich egal sein wird.

    1. Mike 🪴
      sagt am zu DeziByte ⇡

      Hauptsache nicht mehr so kantig

