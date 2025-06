Google revolutioniert die Suche: KI-Übersichten starten in Deutschland

Google hat heute die Funktion „Vorschau mit KI“ in Deutschland und weiteren europäischen Ländern eingeführt.

Die Funktion, die bereits in den USA und Großbritannien verfügbar ist, soll Nutzern helfen, Informationen schneller zu finden und relevante Webseiten leichter zu entdecken. Dies dürfte sich meines Erachtens jedoch wiederum negativ auf die Klickraten der Webseiten auswirken, von denen die angezeigten Informationen stammen.

Die KI-Übersichten stehen registrierten Personen ab 18 Jahren in mehreren Sprachen zur Verfügung, darunter Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch.

Die Einführung basiert laut Google auf Tests und Nutzerfeedback, das gezeigt hat, dass die Google-Suche durch „Übersicht mit KI“ stärker genutzt wird und die Zufriedenheit mit den Suchergebnissen steigt. Die Funktion bietet neben einer zusammenfassenden Antwort auch Links zu weiterführenden Webseiten, sodass die Nutzer vertiefende Informationen abrufen können.

Neben Deutschland wird die Funktion auch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Irland, Italien, Polen, Portugal und Spanien ausgerollt. In den jeweiligen Ländern steht sie in den gängigen Landessprachen sowie in Englisch zur Verfügung. Google sieht darin einen weiteren Schritt, KI-basierte Suchtechnologien weltweit zugänglich zu machen.

