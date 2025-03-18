Marktgeschehen

Google übernimmt Wiz für 32 Milliarden US-Dollar

Google hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Wiz, einem führenden Cloud-Sicherheitsunternehmen mit Sitz in New York, für 32 Milliarden US-Dollar „in bar“ unterzeichnet.

Nach Abschluss der Übernahme wird Wiz Teil von Google Cloud. Diese Übernahme ist ein Schritt zur Stärkung der Cybersicherheit und zur Förderung der Multi-Cloud-Nutzung, zwei Schlüsselentwicklungen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, heißt es von Google.

Wiz bietet eine Sicherheitsplattform, die mit allen wichtigen Cloud-Anbietern und Code-Umgebungen kompatibel ist. Unternehmen jeder Größe, einschließlich Start-ups, große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen nutzen Wiz, um ihre Cloud-Infrastrukturen zu sichern. Durch kontinuierliche Innovation hat sich Wiz als Marktführer etabliert und sein Angebot in den letzten zwölf Monaten um neue Sicherheitslösungen erweitert.

Nach der Übernahme wird Wiz weiterhin für alle relevanten Cloud-Plattformen verfügbar sein, darunter AWS, Microsoft Azure und Oracle Cloud. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Eine offizielle Ankündigung durch Führungskräfte von Google, Alphabet und Wiz wird in einem Live-Webcast diskutiert.

https://www.youtube.com/live/8jY5YBSRVEU


  1. Kev ☀️
    sagt am

    Die israelische Wirtschaft ist enorm innovativ und der Staat freut sich über über einen warmen Regen an Steuereinnahmen.
    Schade das wir in Deutschland solche erfolgreiche Unicorns nicht öfter haben.

