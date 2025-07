Google zahlt viel Geld für Gemini-Offensive

Google Gemini ist der neue Liebling von Google und ersetzt in diesem Jahr auch endgültig den Google Assistant. Bei Google pusht man den KI-Dienst und das nicht nur selbst, auch bei Partnern wie Samsung möchte man mit Gemini präsent sein.

In einem aktuellen Kartellverfahren in den USA wurde jetzt bekannt, dass Google „enorme Summen“ an Samsung zahlt, damit sie Gemini auf den neuen Geräten (wie der Galaxy S25-Reihe) vorinstallieren (Gemini startet sogar, wenn man die Power-Taste länger drückt und ersetzt damit den Dienst von Samsung (Bixby) selbst).

Die genaue Summe sei nicht bekannt, so Bloomberg, aber der Deal ist für zwei Jahre angesetzt. Andere Unternehmen wie Microsoft klopften wohl auch schon bei Samsung an, aber Google zahlt mehr. Man pusht Gemini also ähnlich stark wie die Suche, auch da zahlt Google viel Geld an Partner wie Apple, um präsent zu sein.

Gemini (noch) keine Pflicht bei Android

Laut The Information zeigen interne Slides von Google auch, dass man darüber nachdachte, dass Gemini bei den Android-Partnern vorinstalliert sein muss, wie der Browser von Google (Chrome). Solche Beispiele zeigen immer wieder, dass sich schon länger nicht mehr die beste Technik durchsetzt, sondern die großen Player.

Google, Apple und Co. haben mittlerweile eine solche Dominanz, dass sie mit Geld und ihren Plattformen neue Dienste durchdrücken können. So eine Entwicklung ist nicht gut für die Nutzer, denn sie verhindert Konkurrenz. Kaum ein Unternehmen wird mit der „enormen Summe“ mithalten können, die Google auf den Tisch legt.

