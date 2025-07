Samsung plant großes Update für die Galaxy Watch

Samsung befindet sich gerade im Rollout von One UI 7 für die Galaxy-Smartphones und arbeitet im Hintergrund bereits an One UI 8. Doch nicht nur Smartphones sind im Fokus, auch die Galaxy Watch-Reihe bekommt schon bald ein großes Update.

One UI Watch 7 dürfte bald kommen

Die Arbeiten an der nächsten Version von One UI Watch haben begonnen und es ist davon auszugehen, dass wir über One UI Watch 7 sprechen, es wäre mit Blick auf die Smartphones aber auch möglich, dass Samsung direkt One UI Watch 8 wählt.

Von offizieller Seite wurde das Update bisher noch nicht bestätigt, aber der Nutzer „Alfaturk16“ hat bereits die Beta-Firmware (L310XXU1ZYDA) auf den Servern von Samsung entdeckt. Neue Uhren gibt es bei Samsung meistens im Sommer (Juli).

Google dürfte bald Wear OS 6 zeigen

Basis dürfte Wear OS 6 sein, was Google bisher allerdings selbst noch nicht offiziell angekündigt hat. Samsung und Google sind aber meistens die ersten Hersteller, die das Update verteilen und bei Wear OS 5 startete Samsung sogar noch vor Google.

Es ist davon auszugehen, dass Google die neue Version von Wear OS im Rahmen der I/O im Mai zeigt, die Beta startet und Samsung im Juli neue Hardware plant, die dann bereits mit der neuen Version von One UI Watch läuft. Kurz danach, also im Spätsommer oder Anfang Herbst, dürften dann ältere Modelle versorgt werden.

-->