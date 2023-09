Gothic 1 Classic: Launch-Trailer zum RPG-Klassiker für die Nintendo Switch ist da

Anfang August kündigte das österreichische Entwicklerstudio THQ Nordic GmbH das Spiel Gothic 1 Classic für die Nintendo Switch an. Das Spiel ist eine direkte Portierung der Originalversion, also kein Remake oder eine überarbeitete Version. Nach Angaben von THQ Nordic wurden in der neuen Version jedoch zahlreiche Änderungen und Verbesserungen vorgenommen.

Passend zur aktuellen Veröffentlichung gibt es auch einen entsprechenden Launch-Trailer, der Neueinsteigern das Spiel etwas näher bringen soll:

Gothic 1 Classic ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar. Die physische Version für den Einzelhandel wird entweder über den offiziellen Online-Shop von THQ Nordic oder über den österreichischen Spielehändler Gameware vertrieben.

-->