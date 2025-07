GPT-5 kommt: Neue KI für ChatGPT steht an

OpenAI bereitet sich auf den Start eines neuen Flaggschiff-Sprachmodells vor, so The Verge, die mit den internen Plänen vertraut sind. Projekt „Orion“ soll noch in diesem Jahr an den Start gehen, allerdings ist nicht ganz klar, ob es GPT-5 heißt.

Doch OpenAI möchte dieses Mal angeblich anders vorgehen, denn die technischen Vorbereitungen werden im November getroffen und es soll im Dezember starten, aber zunächst mit Geschäftspartnern und noch nicht mit Nutzern in ChatGPT.

ChatGPT 5 dürfte erst 2025 anstehen

ChatGPT 5 dürfte natürlich auch kommen, aber vermutlich erst 2025. Orion wurde schon von Mitarbeitern als 100 Mal mächtiger als GPT-4 bezeichnet und die Idee ist, dass man mehrere LLMs zu einer AGI (artificial general intelligence) kombiniert.

Es geht also um den nächsten Schritt der künstlichen Intelligenz, ein autonomes KI-System. Es gibt mehrere Begriffe und Konzepte dafür, auch „Full AI“, mit solchen Technologien möchte man ganz neue Probleme angehen und auch lösen können.

Das neue Sprachmodell wurde angeblich im September fertiggestellt, Sam Altman hat das sogar in sozialen Kanälen am 14. September angedeutet, das Team hat am Abend den Meilenstein gefeiert. Von offizieller Seite gibt es aber kein Statement.

Nachtrag: Sam Altman hat die Meldung als „fake news“ bezeichnet, gibt aber nicht an, was daran falsch ist. Ist alles falsch? Ist nur ein Teil falsch? The Verge hat sehr gute Quellen, ich gehe davon aus, dass ein Teil davon durchaus zutreffend ist.

