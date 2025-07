Apple kündigt eine Woche voller Neuheiten an

Apple hat eine spannende Woche vor sich und mehrere Neuheiten geplant, so Greg Joswiak, der einen Teaser in sozialen Netzwerken teilte. Es wird also kein Apple Event, sondern man streckt die Ankündigungen auf mehrere Tage in diesem Jahr.

Am Montag soll es schon losgehen, vermutlich werden wir aber nach Mittwoch nichts mehr sehen, denn da sind Medien bei Apple eingeladen. Das Finder-Icon deutet natürlich darauf hin, was wir alle wissen, es kommen die neuen M4-Macs.

Kommt mehr? Schauen wir mal. Wie könnte die Roadmap aussehen? Apple iOS 18.1 am Montag, am Mittag vielleicht der neue iMac, dann am Dienstag das MacBook Pro und das Highlight, den neuen Mac Mini, hebt man sich sicher bis zum Ende auf.

