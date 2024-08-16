Gaming

Grand Theft Auto wandert doch nicht in die virtuelle Realität

2021 kündigte Mark Zuckerberg einen Port von GTA: San Andreas für die Quest-Reihe an, doch das Projekt liegt „für unbestimmte Zeit auf Eis“. Rockstar und Meta wollen sich derzeit auf andere Projekte fokussieren und haben neue Pläne.

Bei Rockstar dürfte GTA 6 im Fokus stehen, aber was die anderen Projekte mit dem Port bei Meta zu tun haben, weiß ich auch nicht. Dort wird man sicher nicht davon begeistert sein und hofft, mit den „Freunden von Rockstar in Zukunft wieder arbeiten zu können“. Der Wunsch nach einem GTA für die Quest-Reihe ist noch da.

Weder Rockstar noch Meta haben diesen VR-Port von San Andreas aber jemals gezeigt, es wäre auch der erste offizielle Port für die virtuelle Realität. Damals gab Mark Zuckerberg an, dass das Spiel schon „mehrere Jahre in Entwicklung sei“.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Gibt ja auch eine Mod (Luke Ross) für GTA V auf dem PC, um es in VR zu spielen. Lohnt schon allein, um nur mit dem Auto durch die riesige lebendige Stadt zu fahren und Quatsch zu machen.

