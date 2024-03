Größter Elektroauto-Ladepark in Österreich eröffnet

Der österreichische Ladepark in Meggenhofen, Oberösterreich, wurde von solarcap eröffnet und ist laut des Unternehmens der größte des Landes.

In Zusammenarbeit mit SMATRICS bietet der Ladepark 75 Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Schnellladepunkten in Österreich in den letzten zwei Jahren. Der Standort des Ladeparks in Meggenhofen ist direkt an der Autobahn A8 zwischen Wels und Passau.

Der Ladepark ist nicht nur auf das Laden von Elektrofahrzeugen ausgerichtet, sondern bietet auch zusätzliche Annehmlichkeiten wie Lounges, Gastronomie und Toiletten. SMATRICS liefert nicht nur die Ladesäulen, sondern auch ein Servicepaket, das Beratung, Projektierung und den technischen Betrieb mit einer 24/7-Hotline umfasst.

