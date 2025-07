GSMA-Bericht: Mobile Internetnutzung stagniert

Der jüngste GSMA-Bericht „State of Mobile Internet Connectivity 2024“ zeigt, dass die Vorteile der mobilen Konnektivität noch nicht voll ausgeschöpft sind, da 43 % der Weltbevölkerung, d. h. Milliarden von Menschen, nach wie vor kein mobiles Internet nutzen.

Obwohl die Zahl der Menschen, die das mobile Internet nutzen, jedes Jahr steigt, hat sich das Wachstum verlangsamt. Während im letzten Jahr 160 Millionen neue Nutzer hinzukamen, werden es zwischen 2015 und 2021 mehr als 200 Millionen pro Jahr sein.

Der Bericht, der vom britischen Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) und der schwedischen Entwicklungsagentur Sida über die GSMA Mobile for Development Foundation finanziert wurde, zeigt, dass 4,6 Milliarden Menschen das mobile Internet nutzen. 350 Millionen Menschen leben jedoch in Gebieten ohne mobiles Internet (Versorgungslücke), während 3,1 Milliarden Menschen trotz vorhandener Netzabdeckung das Internet nicht nutzen (Nutzungslücke).

Besonders groß ist diese Nutzungslücke in Afrika südlich der Sahara mit 60 % der Bevölkerung. Die Schließung dieser Lücke könnte der Weltwirtschaft bis 2030 einen geschätzten Nutzen von 3,5 Billionen USD bringen, wobei 90 % des Nutzens den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) zugutekäme, heißt es in dem Bericht.

Gerätekosten und digitale Kompetenz als Hindernisse

Die größten Hindernisse für Menschen in LMICs, das mobile Internet zu nutzen, sind die hohen Gerätekosten und mangelnde digitale Kompetenz. In diesen Ländern kosten internetfähige Geräte der Einstiegsklasse durchschnittlich 18 Prozent des monatlichen Einkommens, bei den ärmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung sogar 51 Prozent.

Insbesondere in Afrika südlich der Sahara, wo ein Viertel der weltweit nicht vernetzten Menschen lebt, belaufen sich die Kosten für solche Geräte auf 99 Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens der ärmsten Bevölkerungsschicht.

