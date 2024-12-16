Gaming

GTA 6: „Das Warten wird sich lohnen“

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat sich in einem Interview mit Conner Mather zu diversen Themen geäußert und natürlich war auch der Elefant im Raum dabei. Das neue GTA 6 soll „atemberaubend“ werden und „das Warten wird sich lohnen“.

Es ist „viel größer und viel besser und aufregender und schöner, als man es sich jemals hätten vorstellen können“. Neben reinen Daten ist auch viel Feedback von Fans in die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto geflossen, so der Zelnick.

GTA 6 steht weiterhin für Herbst 2025 an, auch wenn es viele Meinungen gibt, dass das Spiel auf 2026 verschoben wird. Viele sind sicher auch beunruhigt, weil es in diesem Jahr keinen neuen Trailer gab und Rockstar komplett zu GTA 6 schweigt.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Hauptsache es kommt nicht soviel später auf den PC. Für mich ist und bleibt es ein PC Game, was Kindheitserinnerungen an Teil 1&2 erweckt.

    Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    > Das neue GTA 6 soll „atemberaubend“ werden und „das Warten wird sich lohnen“.
    >
    > Es ist „viel größer und viel besser und aufregender und schöner, als man es sich jemals hätten vorstellen können“

    Naja, mal davon abgesehen, dass ich diese Dinge in Bezug auf GTA 6 sogar tatsächlich glaube – selbst, wenn es nicht so wäre, würden die Aussagen wohl nicht anders klingen. Was soll er in seiner Position als Chef anderes sagen? Darin steckt jetzt wirklich keine Aussage, die irgendetwas Neues enthält.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Tom ⇡

      Eben. Und ich höre eher Negativmeldungen, dass GTA VI an vielen Stellen entschärft werden soll, wegen dem „neuen Publikum“.

      Antworten
      1. Julia 🍀
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Oje, das „neuen Publikum“ sagt eh schon alles aus.

        Antworten

