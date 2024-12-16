GTA 6: „Das Warten wird sich lohnen“

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat sich in einem Interview mit Conner Mather zu diversen Themen geäußert und natürlich war auch der Elefant im Raum dabei. Das neue GTA 6 soll „atemberaubend“ werden und „das Warten wird sich lohnen“.

Es ist „viel größer und viel besser und aufregender und schöner, als man es sich jemals hätten vorstellen können“. Neben reinen Daten ist auch viel Feedback von Fans in die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto geflossen, so der Zelnick.

GTA 6 steht weiterhin für Herbst 2025 an, auch wenn es viele Meinungen gibt, dass das Spiel auf 2026 verschoben wird. Viele sind sicher auch beunruhigt, weil es in diesem Jahr keinen neuen Trailer gab und Rockstar komplett zu GTA 6 schweigt.