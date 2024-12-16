Nintendo Switch 2: Die Gerüchteküche brodelt

Nintendo hat sich also vermutlich dazu entschieden, dass man die neue Konsole im ersten Quartal 2025 vorstellen wird und Weihnachten abwartet. Doch die Gerüchte zur Nintendo Switch 2 kochen gerade hoch und täglich gibt es mehrere „Leaks“.

Nicht nur Dbrand veröffentlichte letzte Woche erste Bilder von einem Case, bei Reddit und Co. findet man fast täglich neue Bilder. In China scheint man sich also sehr sicher zu sein, wie die neue Switch aussieht und produziert bereits Cases.

Es gibt aber noch mehr, denn eine Quelle hat bei Reddit behauptet, dass sie die Details zur neuen Nintendo Switch 2, wie wohl wirklich so heißt, kennt. Und sie hat angeblich einem Moderator bei Reddit den Nachweis erbracht, dass das stimmt.

Neue Details gibt es eigentlich nicht, angeblich will die Quelle am 25. Dezember mehr enthüllen und beantwortet derzeit nur Fragen. Doch basierend darauf gibt es fast täglich neue Mockups im Internet, welche uns die Nintendo Switch 2 „zeigen“.

This is how Nintendo Switch 2, a mock-up made by /u/stardew92 based on the current rumors we have. Outside of the release date, this should be pretty much spot on. pic.twitter.com/VCyZwWN4aU — Centro LEAKS (@CentroLeaks) December 15, 2024

Es wird langsam wirklich Zeit, dass Nintendo die neue Switch zeigt, aber jetzt vor Weihnachten rechne ich natürlich nicht mehr damit, da wartet man jetzt noch ein paar Tage ab. Angeblich soll die neue Konsole direkt im Januar gezeigt werden.

Ich bin wirklich gespannt auf die neue Switch, es deutet sich mittlerweile auch Mario Kart 9 als Launch-Titel im kommenden Jahr an. Die einzige Sache, die mich im Moment noch skeptisch stimmt, ist der Schritt zurück zu LCD, dieser scheint sicher. Vermutlich will Nintendo ein paar Jahre später ein OLED-Modell nachreichen.