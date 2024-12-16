Nintendo Switch 2: Die Gerüchteküche brodelt
Nintendo hat sich also vermutlich dazu entschieden, dass man die neue Konsole im ersten Quartal 2025 vorstellen wird und Weihnachten abwartet. Doch die Gerüchte zur Nintendo Switch 2 kochen gerade hoch und täglich gibt es mehrere „Leaks“.
Nicht nur Dbrand veröffentlichte letzte Woche erste Bilder von einem Case, bei Reddit und Co. findet man fast täglich neue Bilder. In China scheint man sich also sehr sicher zu sein, wie die neue Switch aussieht und produziert bereits Cases.
Es gibt aber noch mehr, denn eine Quelle hat bei Reddit behauptet, dass sie die Details zur neuen Nintendo Switch 2, wie wohl wirklich so heißt, kennt. Und sie hat angeblich einem Moderator bei Reddit den Nachweis erbracht, dass das stimmt.
Neue Details gibt es eigentlich nicht, angeblich will die Quelle am 25. Dezember mehr enthüllen und beantwortet derzeit nur Fragen. Doch basierend darauf gibt es fast täglich neue Mockups im Internet, welche uns die Nintendo Switch 2 „zeigen“.
Es wird langsam wirklich Zeit, dass Nintendo die neue Switch zeigt, aber jetzt vor Weihnachten rechne ich natürlich nicht mehr damit, da wartet man jetzt noch ein paar Tage ab. Angeblich soll die neue Konsole direkt im Januar gezeigt werden.
Ich bin wirklich gespannt auf die neue Switch, es deutet sich mittlerweile auch Mario Kart 9 als Launch-Titel im kommenden Jahr an. Die einzige Sache, die mich im Moment noch skeptisch stimmt, ist der Schritt zurück zu LCD, dieser scheint sicher. Vermutlich will Nintendo ein paar Jahre später ein OLED-Modell nachreichen.
Wenn das so kommt, wäre das Display ein lacher! und es hat nicht mal symmetrische Ränder!! was ein Rückschritt!
> und es hat nicht mal symmetrische Ränder
Und das ist relevant, weil…?
Kritik am Bildschirm ist ja durchaus verständlich. Das aber vor allem, weil man auf OLED verzichtet. Aber eine ausschließlich optische Geschichte, die überhaupt keinen Einfluss auf irgendetwas hat, macht den Bildschirm nicht zu einem „Lacher“.
sehe ich anders! ich blicke darauf, also muss es für mich auch stimmig sein, Design ist nun mal design, es muss stimmig sein, mich macht das wahnsinnig Lacher* HaHa* Bla
OLED ist dagegen ein weiterer Rückschrit
Mit Verlaub, aber das ist ein sehr konstruiertes Argument. Die Switch ist kein Objekt, welches man sich einfach nur anschaut, man spielt damit. Und beim Spielen fällt das nach wenigen Momenten gar nicht mehr auf. Außer dein Gehirn funktioniert anders als das von so ziemlich jedem anderen Menschen. Aber mit dem „Lacher* HaHa* Bla“ zeigst ja schon, welches Niveau du bedienen möchtest.
Die Gerüchteküche brodelt, aber mit NULL Inhalt.