GTA 6: Die wilde Theorie für den zweiten Trailer

Rockstar Games veröffentlichte letztes Jahr den ersten Trailer für das nächste GTA, aber seit fast einem Jahr gab es kein neues Material mehr. Dabei hat Take-Two in den Geschäftszahlen betont, dass GTA 6 definitiv im Herbst 2025 kommen wird.

Doch aktuell macht eine Theorie die Runde im Netz, die mir immer häufiger in den Medien begegnet. Worum geht es? Rockstar kündigte vor ein paar Tagen mit dem folgenden Bild neue Inhalte für GTA 5 an und die Fans haben es genau analysiert.

Gta 5 Gta 6 Teaser

Seit ein paar Tagen macht die „Mond-Theorie“ die Runde, denn beim ersten Trailer für GTA 6 stellte sich diese als „richtig“ heraus. Da gab es ein ähnliches Bild, was auf den 1. Dezember 2023 hindeutete und an diesem Tag wurde der Trailer von Rockstar Games offiziell bestätigt, er erschein dann ein paar Tage später online.

Den Hinweis für das Datum soll die Mondphase liefern, so die Fans, dieses Mal wäre das Datum also der 22. November. Hat Rockstar Games am Freitag in einer Woche etwas zum zweiten Trailer für Grand Theft Auto VI geplant? Oder ist es nur Zufall?

Zeitlich würde es durchaus passen, denn es ist wieder ein Freitag, es wäre langsam mal Zeit für neue Inhalte und angeblich wird Rockstar mit Sony und der PS5 Pro das Marketing bestreiten, die ist jetzt offiziell und erhältlich. Und ein PS5 Pro am Ende des Trailers würde die Verkaufszahlen sicher pushen, was Sony begrüßen dürfte.

4 Kommentare

   

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    „Da gab es ein ähnliches Bild, was auf den 1. Dezember 2023 hindeutete und an diesem Tag ging der Trailer online.“ – falsch.
    am 1. Dezember kam die Ankündigung für den Trailer. der Trailer kam am 5. dank eines Leakes.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Stimmt, ist korrigiert.

      Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    Ich finde die Überschrift des Artikels etwas irreführend. Denn indem von einer „wilden“ Theorie die Rede ist, wird ausgesagt, dass diese Theorie für sehr unwahrscheinlich gehalten wird. Der Artikel selbst schlägt allerdings einen ganz anderen Ton ein. Vielleicht kann man die Überschrift etwas umformulieren. ;-)

    Ob nun an dieser Theorie etwas dran ist oder nicht – Zeit wird es so langsam wirklich mal für den zweiten Trailer. Ich bin schon sehr gespannt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Ich halte sie, ob sie stimmt oder nicht, dennoch für sehr wild :D

      Antworten

