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GTA 6: Vorbestellungen dürften bald starten

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Viele rechnen nächste Woche, um somit kurz vor dem Finanzbericht von Take-Two (und weil es beim zweiten Trailer so war) mit einem neuen Trailer für GTA 6. Sollte das stimmen, dann könnten mit diesem Trailer auch die Vorbestellungen starten.

Laut „DetectiveSeeds“ werden auch bald Mitarbeiter von GameStop das Spiel im Backend sehen, was darauf hindeutet, dass GTA 6 bereits für Vorbestellungen in wenigen Tagen oder Wochen eingepflegt wird. Laut Quelle gibt es keine Zweifel mehr, das Spiel kommt im November (wenn es keine Überraschungen mehr gibt).

Die Quelle behauptet übrigens auch, dass wir erst einen vollwertigen und dritten Trailer von Rockstar bei GTA 6 sehen werden und danach wird das Spiel auch auf einem PlayStation-Event zu sehen sein, wo man mögliche Bundles bestätigen könnte. Es gibt bekanntlich einen exklusiven Marketing-Deal für GTA 6 mit Sony.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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