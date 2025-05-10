GWM verlängert 12.000 Euro Elektroauto-Prämie
Die GWM-Elektroprämie in Höhe von 12.000 Euro wird für den vollelektrischen Kompaktwagen ORA 03 bis zum 30. Juni 2025 verlängert.
Damit reduziert sich der Einstiegspreis des Fahrzeugs auf 26.990 Euro. Das Angebot gilt bei allen teilnehmenden Vertragspartnern des Herstellers.
In der Kommunikation hebt GWM unter anderem das Ergebnis des ORA 03 im Green NCAP-Test hervor, bei dem das Fahrzeug mit fünf Sternen sowie Auszeichnungen in zwei Kategorien bewertet wurde. Darüber hinaus verweist der Hersteller auf technische Merkmale wie Ladeeffizienz, Stromverbrauch und die damit verbundenen Betriebskosten.
GWM ORA 03: Modellangebot und technische Ausstattung
Der ORA 03 ist in fünf Varianten erhältlich, darunter eine sportlich ausgelegte GT-Version. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Sprachassistenzsystem mit Gesichtserkennung, ein 126-kW-Elektromotor sowie wahlweise eine 48-kW- oder 63-kWh-Batterie mit bis zu 420 Kilometern Reichweite. Je nach Version verfügt das Fahrzeug über unterschiedliche Komfort- und Assistenzsysteme.
Das Basismodell bietet Funktionen wie Spurhalte- und Abstandsregeltempomat. Höherwertige Varianten verfügen zusätzlich über Sitzheizung, induktives Laden, Panorama-Glasschiebedach oder Massagesitze. Die GT-Version bietet zusätzlich sportliche Elemente wie Launch Control und einen automatischen Spurwechselassistenten.
Die Garantie für das Fahrzeug beträgt fünf Jahre ohne Kilometerbegrenzung, für die Batterie acht Jahre oder bis zu 160.000 Kilometer. Weitere Garantieleistungen beziehen sich auf Lack und Korrosionsschutz.
wenn schon für die Sitzheizung die Wahl einer besseren Ausstattungsvariante erforderlich ist… Gerade beim E-Auto ist die, neben auch heizbarem Lenkrad, noch eher ‚erforderlich‘ (zum Stromsparen) als beim Verbrenner…
39k EUR sind genauso eine UVP wie die Transporterpreise – unter 30% kauft da niemand, bei 4x wird’s so langsam interessant!
Schade auch, denn bei Dienstwagen wird ja für die Privatnutzung der geldwerte Vorteil nach dem Listenpreis gerechnet. Also selbst wenn ich die S-Klasse mit 42% Nachlass für 58k bekomme, muss trotzdem auf Basis der 100k versteuert werden :(
Angelehnt an Spiritogre: ja, das dachte ich auch, 27k-12 wären dann wirklich eine kaufbare Grössenordnung, so wie damals der Spring zu 12k…
Ich hoffe ihr kriegt Geld für die Artikel, das ist einfach Werbung und keine Neuigkeit. Manche Hersteller machen die Preise halt intransparent über Rabatte, manche (immer mehr) über Festpreis mit festen Rabattaktionen. Beides aber keine News wert, außer vielleicht es gibt auf einmal einen hohen Rabatt, den es davor so nicht gab.
Wir bekommen generell kein Geld für Artikel. Was uns einen News wert ist, entscheiden wir selbst.
Das Fahrzeug ist eine Augenweide wie der neue Jac 30. Beide chinesischen Fahrzeugmodelle wurden vom selben schielenden Designer kreiert
Mich beschleicht das dumpfe Gefühl, daß es sich hier um einen Abverkauf der Resterampe handelt, um sich dann im Anschluss sang- und klanglos vom Deutschen bzw. Europäischen Markt zu verabschieden.
Wie sollen die sich vom Markt verabschieden?, wenn der Elektro Mini ein umgedengelter Ora 03 ist? Nur 10 bis 12000 Euro teurer..
Oder sie könnten das Auto 12.000 Euro günstiger machen und dann jedem Käufer nochmal 10.000 Rabatt geben, dann kauft die Kiste vielleicht auch jemand…
Der GWM Ora 03 Funky Cat (Deutsch: Muffige Katze) kostete beim Händler noch nie 38k Euro. Die stehen wie Blei im Regal bei den Händlern und werden schon seit zwei Jahren bei unserem GMW Händler für 27K Euro verkauft.
ehm fuky steht doch ehern für hip und trendy anstatt deiner Interpretation.. 😂😂
Dann solltest du mal bei Dict, Pons oder Deepl nachschauen, was funky bedeutet. Funky kann neben hip auch muffig bedeuten. Und welche Übersetzung der Hersteller meint ist uninteressant. Es kann halt muffige Katze bedeuten.
funky
muffig?