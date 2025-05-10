GWM verlängert 12.000 Euro Elektroauto-Prämie

Die GWM-Elektroprämie in Höhe von 12.000 Euro wird für den vollelektrischen Kompaktwagen ORA 03 bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Damit reduziert sich der Einstiegspreis des Fahrzeugs auf 26.990 Euro. Das Angebot gilt bei allen teilnehmenden Vertragspartnern des Herstellers.

In der Kommunikation hebt GWM unter anderem das Ergebnis des ORA 03 im Green NCAP-Test hervor, bei dem das Fahrzeug mit fünf Sternen sowie Auszeichnungen in zwei Kategorien bewertet wurde. Darüber hinaus verweist der Hersteller auf technische Merkmale wie Ladeeffizienz, Stromverbrauch und die damit verbundenen Betriebskosten.

GWM ORA 03: Modellangebot und technische Ausstattung

Der ORA 03 ist in fünf Varianten erhältlich, darunter eine sportlich ausgelegte GT-Version. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Sprachassistenzsystem mit Gesichtserkennung, ein 126-kW-Elektromotor sowie wahlweise eine 48-kW- oder 63-kWh-Batterie mit bis zu 420 Kilometern Reichweite. Je nach Version verfügt das Fahrzeug über unterschiedliche Komfort- und Assistenzsysteme.

Das Basismodell bietet Funktionen wie Spurhalte- und Abstandsregeltempomat. Höherwertige Varianten verfügen zusätzlich über Sitzheizung, induktives Laden, Panorama-Glasschiebedach oder Massagesitze. Die GT-Version bietet zusätzlich sportliche Elemente wie Launch Control und einen automatischen Spurwechselassistenten.

Die Garantie für das Fahrzeug beträgt fünf Jahre ohne Kilometerbegrenzung, für die Batterie acht Jahre oder bis zu 160.000 Kilometer. Weitere Garantieleistungen beziehen sich auf Lack und Korrosionsschutz.