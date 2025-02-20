Gaming

Hades 2 macht Fortschritte: Release aber noch in weiter Ferne

Supergiant Games hat diese Woche ein großes Update für Hades 2 angekündigt, das „The Warsong Update“. Es ist ein echt großes Update, welches sehr viele Dinge im Spiel optimiert und neue Inhalte mitbringt. Aber eine Sache bleibt bestehen.

Das Spiel befindet sich weiterhin in der Early Access-Phase und wird dort auch noch eine ganze Weile bleiben. Die Entwickler haben direkt betont, dass schon ein drittes und sehr großes Update ansteht, welches in ein paar Monaten erscheint.

Es sei noch zu früh, um über eine Version 1.0 zu sprechen, so Supergiant Games, was darauf hindeutet, dass der Release erst 2026 ansteht. Da 2025 bereits mit Blockbustern gefüllt ist, wird ein Release im nächsten Jahr sicher nicht schaden.

