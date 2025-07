Halo-Serie bei Paramount+ schon wieder eingestellt

Nach nur zwei Staffeln findet die Halo-Serie bei Paramount+ bereits ihr Ende, denn sie wurde offiziell eingestellt. Paramount wünscht allen Beteiligten „nur das Beste“ für die Zukunft und auch 343 Industries (Entwickler des Spiels) hat sich geäußert.

Man bedankt sich bei den vielen Fans, die Halo zu einem „globalen Hit“ (ist das so?) gemacht haben und hält daran fest, dass man das Halo-Universum in Zukunft über „diverse Wege“ ausbauen möchte. Man sucht wohl bereits einen neuen Partner.

Klingt so, als ob Paramount also mit dem Erfolg der Serie unzufrieden war und das Xbox-Team gerne weitergemacht hätte. Klingt aber auch so, als ob die Rechte bei Microsoft liegen und man die Serie vielleicht bei einem anderen Anbieter umsetzt.

Ich habe ehrlich gesagt nie hineingeschaut, auch wenn ich es immer mal wieder wollte, aber Paramount+ ist nicht der attraktivste Dienst, bis heute fehlt ja auch 4K, und daher hatte das keine Priorität. Jetzt werde ich mir diese Serie sicher sparen.

