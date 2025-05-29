Fintech

Handelsumfrage zu Nachhaltigkeit: Wirtschaftlichkeit überwiegt

Autor-Bild
Von
|
Bezahlen Pay Kontaktlos

PAYONE, ein zu Worldline und der DSV-Gruppe gehörender Zahlungsdienstleister, hat eine repräsentative Umfrage unter insgesamt 483 vorwiegend stationären Händlern in Deutschland und Österreich durchgeführt.

Ziel war es, die Relevanz und die Erwartungen an Nachhaltigkeit sowie deren Einfluss auf die Geschäftsprozesse und die Kundenbindung zu ermitteln. Die befragten Händler stammen überwiegend aus dem Mittelstand und sind in unterschiedlichen Branchen tätig. Der Fokus der Analyse liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf Lieferketten, Energieverbrauch, Abfallvermeidung und Zahlungsprozesse.

Die Befragung zeigt, dass Nachhaltigkeit von einem Großteil der Händler zwar grundsätzlich als wichtig erachtet wird, jedoch selten umfassend in unternehmerische Entscheidungen einfließt. Viele Händler beschränken sich auf einzelne Maßnahmen in ihrer Wertschöpfungskette und sehen wirtschaftliche Faktoren oft als entscheidender an.

So geben 79 % an, dass bei der Auswahl von Lieferanten wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen – nur 62 % nennen Nachhaltigkeit als relevantes Kriterium. Dies deutet auf eine fehlende strategische Integration von Nachhaltigkeit im Handel hin.

Händlerumfrage Nachhaltiges Wirtschaften Konsumentenperspektive Wird Unterschätzt

Nachhaltigkeit im Zahlungsverkehr: Geringe Priorität trotz neuer Technologien

Die Befragung hat gezeigt, dass Nachhaltigkeitsaspekte im Zahlungsverkehr eine untergeordnete Rolle spielen. Nur 18 Prozent der Händler halten das Thema im Zahlungsverkehr für relevant, lediglich 10 Prozent setzen sich aktiv damit auseinander.

Bei den Auswahlkriterien für Zahlungsdienstleister stehen konkrete nachhaltige Produkte wie papierlose Belege oder lokal produzierte Terminals im Vordergrund (56 %), während Zertifizierungen und Ratings mit 2 % kaum Beachtung finden. Dies unterstreicht eine eher pragmatische als strategische Sichtweise der Händler auf Nachhaltigkeit im Zahlungsverkehr.

Auch zwischen Deutschland und Österreich gibt es Unterschiede in der Bewertung der Nachhaltigkeit verschiedener Zahlungsarten. In Deutschland wird die girocard mit 69 Prozent als besonders nachhaltig wahrgenommen, in Österreich ist Bargeld mit 67 Prozent die nachhaltigste Option. In beiden Ländern folgen Zahlungen per Smartphone und Paypal.

Biometrische Verfahren und der digitale Euro schneiden schlechter ab, Kryptowährungen landen auf dem letzten Platz. Im E-Commerce zeigen sich unterschiedliche Trends: In Deutschland gelten schnelle und direkte Bezahlverfahren wie Sofortüberweisung und giropay als nachhaltig, in Österreich werden traditionelle Bezahlverfahren wie Debitkarte oder Rechnungskauf bevorzugt.

Händlerumfrage Nachhaltigkeit Am Pos Karte Und Bargeld Haben Die Nase Vorn

Die Studie zeigt, dass die Händler in Deutschland und Österreich zwar grundsätzlich für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert sind, in der praktischen Umsetzung aber noch Defizite bestehen. Insbesondere im Bereich des Zahlungsverkehrs spielt Nachhaltigkeit nach wie vor eine untergeordnete Rolle, wobei eine stärkere Orientierung an konkreten Produkten als an strategischen oder zertifizierten Nachhaltigkeitskonzepten festzustellen ist. Zudem scheint die Kundensicht auf nachhaltiges Handeln von vielen Händlern unterschätzt zu werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Handelsumfrage zu Nachhaltigkeit: Wirtschaftlichkeit überwiegt
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität