Happy SIM: Alle Tarife unter 10 Euro

Happy SIM hat erneut sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet ab sofort verbesserte Allnet-Flat-Tarife mit 5G im Netz von Telefónica an.

Ab heute bietet Happy SIM ein neues, günstigeres Tarifportfolio an. Die neuen Tarife beinhalten Anpassungen sowohl beim Datenvolumen als auch beim Preis, wobei es weiterhin monatlich kündbare Optionen und solche mit 24 Monaten Laufzeit gibt. Ein Bonus bleibt bei den 24-Monatstarifen: Die Kunden erhalten weiterhin drei Gratismonate und die Tarife bieten eine Preisgarantie, die eine Preiserhöhung nach 24 Monaten verhindert.

Happy SIM bietet drei Tarifstufen

Sowohl bei den monatlich kündbaren Tarifen als auch bei den 24-Monatstarifen gibt es drei verschiedene Tarifstufen. Die günstigste Variante bietet 7 GB Datenvolumen für nur 4,99 Euro im Monat, die teuerste 35 GB für 9,99 Euro im Monat. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Wer sich für einen Tarif mit 24 Monaten Laufzeit entscheidet, profitiert zusätzlich von einem günstigeren Anschlusspreis und den erwähnten Gratismonaten.

Interessant ist die Preisgarantie von Happy SIM, die sicherstellt, dass die monatlichen Kosten auch nach Ablauf der 24 Monate konstant bleiben. Die Aktionen sind zeitlich unbegrenzt.

