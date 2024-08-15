Happy SIM startet neue Tarife
Happy SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet ab sofort neue Allnet-Flat-Tarife mit 5G im Netz von Telefónica an.
Die Tarife sind mit unterschiedlichen Datenvolumen von 7 GB, 25 GB und 50 GB erhältlich und können entweder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten oder als Flex-Variante mit monatlicher Kündigungsfrist gewählt werden. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalitäten.
Die neuen Tarife unterscheiden sich vor allem im Datenvolumen und in den Vertragskonditionen. Die 24-Monatsverträge bieten einen günstigeren Anschlusspreis von 9,99 Euro und beinhalten zusätzlich eine Aktion mit drei Freimonaten, bevor der reguläre Monatspreis von 5,99 Euro für 7 GB, 9,99 Euro für 25 GB und 14,99 Euro für 50 GB anfällt. Die Flex-Varianten bieten dagegen mehr Flexibilität mit kurzer Kündigungsfrist, haben aber einen höheren Anschlusspreis von 19,99 €.
Interessant ist die Möglichkeit, den Vertragsbeginn um bis zu 123 Tage in die Zukunft zu verschieben, was den Kunden mehr Planungsspielraum gibt. Die Aktionen sind zeitlich unbegrenzt.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
