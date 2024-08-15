Happy SIM startet neue Tarife

Happy SIM hat sein Tarifportfolio überarbeitet und bietet ab sofort neue Allnet-Flat-Tarife mit 5G im Netz von Telefónica an.

Die Tarife sind mit unterschiedlichen Datenvolumen von 7 GB, 25 GB und 50 GB erhältlich und können entweder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten oder als Flex-Variante mit monatlicher Kündigungsfrist gewählt werden. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalitäten.

Die neuen Tarife unterscheiden sich vor allem im Datenvolumen und in den Vertragskonditionen. Die 24-Monatsverträge bieten einen günstigeren Anschlusspreis von 9,99 Euro und beinhalten zusätzlich eine Aktion mit drei Freimonaten, bevor der reguläre Monatspreis von 5,99 Euro für 7 GB, 9,99 Euro für 25 GB und 14,99 Euro für 50 GB anfällt. Die Flex-Varianten bieten dagegen mehr Flexibilität mit kurzer Kündigungsfrist, haben aber einen höheren Anschlusspreis von 19,99 €.

Interessant ist die Möglichkeit, den Vertragsbeginn um bis zu 123 Tage in die Zukunft zu verschieben, was den Kunden mehr Planungsspielraum gibt. Die Aktionen sind zeitlich unbegrenzt.

