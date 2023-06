Haushaltsreinigung: Dreame erzielt beeindruckendes Wachstum auf internationalen Märkten

Das Unternehmen Dreame Technology, Anbieter im Bereich intelligenter Haushaltsreinigungsgeräte, konnte im Jahr 2022 große Erfolge auf ausländischen Absatzmärkten verzeichnen.

Der E-Commerce-Umsatz stieg laut Unternehmensangaben um mehr als 200 Prozent. Insbesondere in Europa, Russland und Südostasien verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von über 60%. Die nordischen Länder verzeichneten ein Wachstum von mehr als 700 %, während Westeuropa ein Wachstum von mehr als 150 % verzeichnete.

DreameBot L10s Ultra war mehrfach Bestseller

Der DreameBot L10s Ultra, das Saugroboter-Flaggschiff von Dreame Technology, belegte am Black Friday 2022 bei Amazon und MediaMarkt in Deutschland den ersten Platz in der Kategorie Saugroboter.

Dreame Technology ist auf intelligente Haushaltsgeräte mit modernster Motortechnologie spezialisiert und bietet eine breite Palette an kabellosen Handstaubsaugern, Saugrobotern, Wischmops, Nass- und Trockenstaubsaugern sowie Hochgeschwindigkeitshaartrocknern.

Aus persönlicher Sicht kann ich die Dreame-Geräte auch nur loben. Bisher haben alle von mit ausprobierten smarten Helfer sehr gute Dienste geleistet.

