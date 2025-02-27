Half-Life 3 kommt: „Letzte Produktionsphase ist da“

Letztes Jahr verdichteten sich die Hinweise bei Valve, dass Half-Life 3 kommt, dieses Mal aber wirklich. Oder jedenfalls ein neues Half-Life, so ganz sicher, dass es ein dritter Teil wird, der die Geschichte fortsetzt, sind sich die Leaks noch nicht.

Half-Life 3 könnte 2025 kommen

Es könnte schon 2025 losgehen und passend dazu gab es sogar im Januar einen offiziellen Hinweis. Laut Tyler McVicker, der sich gerne den Code von Valve etwas genauer anschaut, befindet sich Half-Life 3 in der „letzten Produktionsphase“.

Valve scheint also schon am Feinschliff für das neue Half-Life zu arbeiten und wir bekommen einen Singleplayer-First-Person-Shooter, der angeblich viel Wert auf Interaktionen mit der Welt legt. Wird Half-Life 3 also tatsächlich noch Realität?

Ich bleibe skeptisch, auch wenn ich es mir wirklich wünsche. Doch ich muss auch sagen, dass die Hinweise dieses Mal intensiver sind und bei Valve bald eine recht große Hardware-Offensive ansteht, ein neues Half-Life würde Verkäufe pushen.

Half-Life 3 und GTA 6 in einem Jahr? Das wäre verrückt.