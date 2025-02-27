Half-Life 3 kommt: „Letzte Produktionsphase ist da“
Letztes Jahr verdichteten sich die Hinweise bei Valve, dass Half-Life 3 kommt, dieses Mal aber wirklich. Oder jedenfalls ein neues Half-Life, so ganz sicher, dass es ein dritter Teil wird, der die Geschichte fortsetzt, sind sich die Leaks noch nicht.
Half-Life 3 könnte 2025 kommen
Es könnte schon 2025 losgehen und passend dazu gab es sogar im Januar einen offiziellen Hinweis. Laut Tyler McVicker, der sich gerne den Code von Valve etwas genauer anschaut, befindet sich Half-Life 3 in der „letzten Produktionsphase“.
Valve scheint also schon am Feinschliff für das neue Half-Life zu arbeiten und wir bekommen einen Singleplayer-First-Person-Shooter, der angeblich viel Wert auf Interaktionen mit der Welt legt. Wird Half-Life 3 also tatsächlich noch Realität?
Ich bleibe skeptisch, auch wenn ich es mir wirklich wünsche. Doch ich muss auch sagen, dass die Hinweise dieses Mal intensiver sind und bei Valve bald eine recht große Hardware-Offensive ansteht, ein neues Half-Life würde Verkäufe pushen.
Half-Life 3 und GTA 6 in einem Jahr? Das wäre verrückt.
Valve bringt bald eine neue VR Brille, wenn dann kommt Half Life Alyx 2, bitte hört auf mit diesen dämlichen HL2 kommt News alle paar Wochen.
Was, wenn HL3 eine Mischung aus VR und einem normalen Erlebnis wird? Vielleicht sogar noch angepasst für Handhelds?
Lustige Ideen hast du. Nur halt fern ab jedem Realismus…
Ich wusste gar nicht, dass wir den Bereich der Gerüchte und Spekulationen verlassen haben :D
Na, ihr berichtet alle paar Wochen über angebliche „jetzt kommt HL3, aber wirklich, ganz ernsthaft“-Gerüchte und das seit quasi Ewigkeiten. Das verlässt langsam schon den Bereich der Gerüchte und geht Richtung Dauertrollung eurer Leser.
Wenn du dich davon „gtrollt“ fühlst, dann ist das dein eigenes Problem und hat nichts mit uns zu tun. Wir greifen hier Gerüchte auf, die existieren, wie im Beitrag zu sehen. Wenn dir das zu viel ist, schau es dir eben nicht an, aber komm nicht mit solchen Falschaussagen daher.
Welche Falschaussage? Es ist wahr, dass ihr ständig über angebliche Berichte zu Half Life 3 berichtet. Das ist quasi Dauerthema hier auf der Seite.
Und es ist auch wahr, dass natürlich alle paar Wochen irgendwelche Gerüchte zu Half Life 3 auftauchen – wie zu 1 Millionen anderer beliebter Spielreihen auch. Normalerweise bringt man aber nur Gerüchte, wenn sehr sicher ist, dass sie auch eintreten könnten. Das ist bei ALLEN diesen Half Life 3 Gerüchten aber nicht der Fall, wie jeder mit mehr als drei Gehirnzellen seit Ewigkeiten weiß.
Es ist falsch, dass das eine Dauertrollung und ein Dauerthema ist. Jeder mit drei Gehirnzellen sieht unsere Beiträge und kann die Posts zu Half-Life 3 zählen.
Es ist dir persönlich zu viel? So what, ignorier die Posts halt einfach, ist das so schwer für dich?
Dann zähle mal die Beiträge zu HL3 Gerüchten… und das für die Fortsetzung von einem über 20 Jahre altem Spiel.
Finde sie vollkommen in Ordnung. Also was ist jetzt dein Punkt? Wir sollen uns nach deiner bescheidenen und subjektiven Meinung richten?
Ihr braucht euch nicht nach mir richten, ist ja eure Seite. Müsst ihr wissen, wieviel Clickbait und Füllartikel ihr mit einbringt.
Wenn du glaubst, dass die Menge an „Half Life 3 kommt, jetzt aber wirklich nach neustem, dem 1. Milliardstem Gerücht über das wir natürlich auch berichten“ in Ordnung ist, dann ist das dein eigenes Glauben aber eher nicht realistisch.
Aber du kannst natürlich machen, was immer du willst, genauso wie ich das als „langsam sind diese Gerüchte-Artikel Trollerei“ und die ohnehin nicht eintreten, kommentieren kann.
Wenns dir Spaß macht deine Zeit mit dem Schreiben solcher Artikel zu verschwenden statt vielleicht realistische Spieleartikel / Ankündigungen, dann ist das eben so, ich wollte nur hilfreich sein, sonst würde ich mir nicht die Mühe machen hier weiter drauf zu antworten.
„… genauso wie ich das als “langsam sind diese Gerüchte-Artikel Trollerei” und die ohnehin nicht eintreten, kommentieren kann.“
Nein, kannst du nicht, weil ich solche Kommentare in Zukunft nicht mehr freigebe. Wir lassen uns sowas nicht unterstellen, was nicht stimmt. Du hast jetzt deine Meinung geschrieben, wir sind hier ja bekanntlich sehr offen, aber Falschaussagen lassen wir auch nicht unbegrenzt zu.
HL3 ohne große Ankündigung und Medienpushung? Dieses Jahr kommt ja schon GTA6 und da denke ich hat HL3 keine Chance gegen.
Ich hab storytechnisch tatsächlich nur noch bruchstückhafte Erinnerungen was in den ersten beiden Teilen passiert ist.
Ich weiß aber noch wie ich mich beim zweiten Teil geärgert hab, dass Valve mich zwingt irgend so ne komische Software zu installieren um das Spiel spielen zu können. Glaub das hieß Steam oder so, hoffe den Mist braucht man diesmal nicht.
bitte lass das Satire sein <3
Ja genau. Dieses Steam und dieses Interweb werden sich nie durchsetzen.