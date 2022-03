Help Connect: Bosch Smart Home bietet 24/7-Notrufservice

Zwar benachrichtigt die Bosch Smart Home App im Ernstfall den User, doch was ist, wenn man gerade dann nicht erreichbar ist oder nicht selbst eingreifen kann?

Für diesen Zweck bietet Bosch Smart Home seinen Nutzern dafür den neuen zubuchbaren Dienst „Help Connect“ an. Durch den 24/7 Schutz soll im Falle eines Brandes, Einbruchs oder Wasseraustritts umgehend Hilfe koordiniert werden. Wenn Nutzern nicht auf die Alarmierung vor Ort oder in der Bosch Smart Home App reagieren, springt Help Connect ein.

Zunächst wird der Kunde dafür telefonisch kontaktiert. Ist er nicht erreichbar, wird ein angegebener Notfallkontakt hinzugezogen. Wenn auch dieser nicht erreichbar ist, werden automatisch die lokalen Notdienst-Leitstellen der Feuerwehr und Polizei kontaktiert und Hilfe initiiert.

Kostenpflichtiges Abonnement

Neben Protect+, dem Geräteschutz, den Bosch Smart Home seit Januar 2022 als zubuchbaren Service in der App anbietet, ist Help Connect das zweite Angebot, das Bosch Smart Home seinen App-Usern per Abonnement bereitstellt.

Help Connect kann ab sofort über die Bosch Smart Home App zugebucht werden. Nutzer schließen den Vertrag zur Inanspruchnahme des Services mit Bosch.IO ab. Der Abschluss von Help Connect berechtigt auch zur Nutzung des Notrufservices mit Sturz- und Unfallerkennung bei calimoto, einer Motorrad-Navigationslösung.

Kosten? 4,99 €/Monat oder 39,99 €/Jahr Kündigung? Bei Monats-Abo monatlich, bei Jahres-Abo spätestens einen Monat vor Ablauf des Abos.

Voraussetzung für die Nutzung des Services Help Connect sind neben dem Bosch Smart Home Controller die Installation von mindestens einem Bosch Smart Home Gerät (Rauchwarnmelder, Twinguard, Tür-/Fensterkontakt, Bewegungsmelder, Wassermelder), die Aktivierung der Cloud API zur Datenübermittlung an Help Connect, sowie der Abschluss des Vertrages mit der Bosch.IO GmbH über die Nutzung der Help Connect Services.

