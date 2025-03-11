Hermes kündigt Preiserhöhung an

Der Paketdienstleister Hermes hat auf seiner Website eine Preiserhöhung zum 1. April 2025 angekündigt. Kundinnen und Kunden werden gebeten, ihre Sendungen möglichst noch im März zu den aktuellen, günstigeren Tarifen zu verschicken. Betroffen sind vor allem kleinere Paketgrößen, während die Preise für größere Sendungen weitgehend stabil bleiben.

Nach der veröffentlichten Preisliste steigen die Kosten für die Hauszustellung vor allem bei Päckchen. Ein Hermes-Paket kostet bei Online-Frankierung künftig 4,89 Euro – ein Plus von 8,7 Prozent. Auch das S-Paket verteuert sich um rund 10,9 Prozent. Die Preise für XL- und XXL-Pakete bleiben dagegen nahezu unverändert.

Bei der Zustellung an Paketshops fallen die Steigerungen moderater aus. Während das Hermes-Paket weiterhin 3,70 Euro kostet, steigen die Preise für S- und M-Pakete um bis zu neun Prozent. Eine Ausnahme bildet das L-Paket, dessen Preis um fünf Prozent auf 9,90 Euro sinkt.

Auch die Abholung wird teurer. Die Entgelte für S- und M-Pakete steigen um bis zu fünf Prozent, während die Entgelte für größere Pakete nur geringfügig angepasst werden. Vor allem bei kleinen und mittleren Sendungen müssen sich die Kunden also auf höhere Versandkosten einstellen.