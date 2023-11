Elektroauto von Xiaomi enthüllt

Xiaomi hat das erste Elektroauto noch nicht selbst gezeigt, aber es ist in einer chinesischen Zulassungsdatenbank aufgetaucht und wir haben dadurch die ersten Bilder und Details. Jedenfalls für China, es bleibt dabei, globale Pläne hat Xiaomi bisher noch nicht kommuniziert.

Optisch keine große Überraschung, jedenfalls für alle, die Bilder des Erlkönigs im Netz gesehen haben. Der Xiaomi SU7 wird von der Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) produziert und es ist eine etwa 5 Meter lange Limousine.

Bei der Leistung hat man die Wahl zwischen 220 kW (300 PS) mit Heckantrieb oder 495 kW (674 PS) mit Dual-Motor. Beim Akku greift Xiaomi auf BYD (günstigeres Modell) und CATL (teureres Modell) zurück und bei 210 km/h ist offiziell Schluss. Es wird allerdings mit dem SU7 Max auch eine Dual-Motor-Version geben, die leistungsfähiger und schneller sein soll.

Eine Reichweite wird in der Datenbank noch nicht genannt, diese liefert uns dann hoffentlich Xiaomi in ein paar Tagen. Optisch gar nicht so schlecht wie ich finde und zum Glück eine Limousine und kein großer SUV, davon gibt es mehr als genug.

