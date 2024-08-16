Hitman 3 VR: Agent 47 wandert in die VR-Welt

Die Meta Quest 3 wird im Sommer eine Reloaded-Version von Hitman 3 erhalten, die komplett überarbeitet wurde. Agent 47 bekommt hier eine Cel-Shading-Optik, was vermutlich auch daran liegt, dass dieser Stil weniger Leistung benötigt.

Doch wie sieht die neue Version von Hitman 3 aus? Da gab es diese Woche einen ersten Gameplay-Trailer, der nach sehr viel Unterhaltung aussieht. Ich bin ein Fan der Hitman-Trilogie und in der virtuellen Realität kann ich mir das gut vorstellen.

Der Preis ist mit ca. 25 Euro übrigens sehr fair gehalten, ihr könnt Hitman 3 VR jetzt im Meta Store vorbestellen. Ein finales Datum gibt es bisher noch nicht, was mich wundert, denn man spricht von Sommer 2024 und dieser neigt sich dem Ende.