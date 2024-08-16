Hitman 3 VR: Agent 47 wandert in die VR-Welt
Die Meta Quest 3 wird im Sommer eine Reloaded-Version von Hitman 3 erhalten, die komplett überarbeitet wurde. Agent 47 bekommt hier eine Cel-Shading-Optik, was vermutlich auch daran liegt, dass dieser Stil weniger Leistung benötigt.
Doch wie sieht die neue Version von Hitman 3 aus? Da gab es diese Woche einen ersten Gameplay-Trailer, der nach sehr viel Unterhaltung aussieht. Ich bin ein Fan der Hitman-Trilogie und in der virtuellen Realität kann ich mir das gut vorstellen.
Der Preis ist mit ca. 25 Euro übrigens sehr fair gehalten, ihr könnt Hitman 3 VR jetzt im Meta Store vorbestellen. Ein finales Datum gibt es bisher noch nicht, was mich wundert, denn man spricht von Sommer 2024 und dieser neigt sich dem Ende.
naja ist ja ähnlich wie die PSVR Version finde ich. Aber ist halt auch immer noch das ewig selbe Spiel. Mir reicht da die normale Version für die PS4/PS5 aus.