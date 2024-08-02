Hogwarts Legacy 2: Entwickler liefern Hinweis auf neues Spiel

Gaming

Hogwarts Legacy war nicht nur ein Erfolg, es war ein gigantischer Erfolg, da vor allem Harry Potter selbst gar nicht in dem Spiel vorkam. Doch Fans (und Nicht-Fans) haben dennoch für sehr gute Verkaufszahlen (über 20 Millionen) gesorgt.

Da wundert es nicht, dass Warner an diesen Erfolg anknüpfen möchte und ein Jobeintrag liefert den Hinweis. Man sucht Unterstützung für ein Open World RPG, in dem es um Action und um Magie-Kämpfe geht. Das ist ein sehr klarer Hinweis.

Schon vor einem Jahr deutete sich ein Nachfolger für Hogwarts Legacy an, doch von offizieller Seite hat Avalanche Studios diesen noch nicht bestätigt. Neben Teil 2 könnte übrigens noch viel mehr kommen, denn Warner plant ein „Potterverse“.

  1. Tom 💎
    sagt am

    Mal abwarten, woran da wirklich gearbeitet wird. Warner Bros. Games hatte nach dem Überraschungserfolg mit Hogwarts Legacy ja auch schon deutlich gemacht, dass für sie Service-Spiele die Zukunft sind und eben nicht Singleplayer-Spiele, wie es Hogwarts Legacy war.

