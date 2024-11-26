Smart Home

Homematic IP: Die Smartwatch-Unterstützung ist da

Autor-Bild
Von
|
Neuheiten Press News Beitrag K3 0.jpg

Die Smart-Home-Lösung Homematic IP wird ab sofort um die bereits angekündigte neue Smartwatch-Integration erweitert.

Nutzer können nun mit ihrer Apple Watch (ab watchOS 10.0) oder Android Wearables (ab Wear OS 3.0) bis zu zehn Lieblingsfunktionen direkt vom Handgelenk aus steuern. Funktionen wie das Öffnen und Schließen von Türen oder das Schalten von Lichtern und Geräten werden mit einem Fingertipp ausgeführt. Zusätzlich erhalten die Nutzer natürlich Push-Benachrichtigungen auf ihre Smartwatch.

Ist-Temperatur landet endlich in der App

Das Update der Homematic IP App (iOS / Android), das diese Funktion ermöglicht, bringt auch für Heizkörperthermostate eine praktische Verbesserung. Neben der Solltemperatur wird jetzt auch die gemessene Ist-Temperatur angezeigt. Diese Werte können grafisch aufbereitet und ausgewertet werden, was eine genauere Analyse der Raumtemperaturen ermöglicht. Zu beachten ist, dass die Temperatur am Heizkörper von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen kann.

Die neue App-Version 3.3.13 ist ab dem 26. November 2024 verfügbar und wird schrittweise über die App-Stores ausgerollt. In wenigen Tagen wird sie allen Nutzern zur Verfügung stehen.

Briefkasten Smart

Homematic IP: Briefkasten einfach smart machen

Mit dem Smart-Home-System von Homematic IP ist es sehr einfach, einen Briefkasten smart zu machen. Wie ich das umgesetzt habe,…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Homematic IP: Die Smartwatch-Unterstützung ist da
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft
Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
in Smart Home
Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables