Homematic IP: Die Smartwatch-Unterstützung ist da

Die Smart-Home-Lösung Homematic IP wird ab sofort um die bereits angekündigte neue Smartwatch-Integration erweitert.

Nutzer können nun mit ihrer Apple Watch (ab watchOS 10.0) oder Android Wearables (ab Wear OS 3.0) bis zu zehn Lieblingsfunktionen direkt vom Handgelenk aus steuern. Funktionen wie das Öffnen und Schließen von Türen oder das Schalten von Lichtern und Geräten werden mit einem Fingertipp ausgeführt. Zusätzlich erhalten die Nutzer natürlich Push-Benachrichtigungen auf ihre Smartwatch.

Ist-Temperatur landet endlich in der App

Das Update der Homematic IP App (iOS / Android), das diese Funktion ermöglicht, bringt auch für Heizkörperthermostate eine praktische Verbesserung. Neben der Solltemperatur wird jetzt auch die gemessene Ist-Temperatur angezeigt. Diese Werte können grafisch aufbereitet und ausgewertet werden, was eine genauere Analyse der Raumtemperaturen ermöglicht. Zu beachten ist, dass die Temperatur am Heizkörper von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen kann.

Die neue App-Version 3.3.13 ist ab dem 26. November 2024 verfügbar und wird schrittweise über die App-Stores ausgerollt. In wenigen Tagen wird sie allen Nutzern zur Verfügung stehen.