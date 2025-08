Homematic IP Home Control Unit: Connect API angekündigt

EQ-3 plant für Ende Mai 2025 ein Firmware-Update für die Homematic IP Home Control Unit sowie ein Update für die dazugehörige App. Mit dieser neuen Version wird der Zugriff auf die Connect API ermöglicht, eine offene Schnittstelle, die es erlaubt, eigene Plugins in das Homematic IP System einzubinden. So können auch Systeme von Drittanbietern integriert werden. Die neue Funktionalität richtet sich zunächst ausschließlich an professionelle Anwender.

Die notwendige technische Dokumentation zur Nutzung der Connect API ist bereits verfügbar. Entwickler und Systemintegratoren können sich so vorab mit den technischen Anforderungen vertraut machen. Eine spezielle Landingpage bietet weitere Informationen und klärt zentrale Fragen zur Nutzung der Schnittstelle.

Entwicklermodus mit Einschränkungen

Um eigene Plugins nutzen zu können, muss die Home Control Unit in den sogenannten Entwicklermodus versetzt werden. Dieser Modus bietet erweiterte Möglichkeiten, bringt aber auch Einschränkungen mit sich: Bei aktivierter Entwicklerfunktion entfällt der Anspruch auf technischen Support durch eQ-3, außerdem kann der Modus nur durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder durch Einspielen eines zuvor erstellten Backups deaktiviert werden. Der Nutzer muss daher vor der Aktivierung ein Backup erstellen.

Langfristig kündigt eQ-3 die Einführung offiziell getesteter und zertifizierter Plugins an. Diese sollen auch ohne Entwicklermodus nutzbar sein und somit weiterhin vom technischen Support abgedeckt werden. Weitere Details zu diesen zertifizierten Erweiterungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Die Homematic IP Home Control Unit ist eine Smart-Home-Zentrale für bis zu 350 Komponenten, von denen bis zu 120 per Funk angebunden werden können. Alle Daten werden lokal gespeichert und das System funktioniert auch ohne Internetverbindung. Der Preis liegt bei 299,95 Euro (UVP).

