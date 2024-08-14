Homematic IP: Neue Produkte zur IFA

Im Rahmen der Light + Building hatte Homematic IP ein Produktfeuerwerk angekündigt. Nun bestätigt man, dass auch zur IFA neue Produkte gezeigt werden sollen.

In diesem Jahr will die eQ-3 AG, das Unternehmen hinter dem Smart-Home-System Homematic IP, zahlreiche neue Produkte und Features auf den Markt bringen. Nach der neuen Homematic IP Home Control Unit und vielen weiteren Lösungen wird man ab dem 6. September auf der IFA in Berlin weitere Hardware vorstellen.

Welche Produkte das genau sein werden, hat man noch nicht verraten, es heißt in einer Pressemeldung dazu: „Neben diesen bereits bekannten Neuzugängen für das Homematic IP Portfolio hat eQ-3 auch noch einige Überraschungen angekündigt; Produkte, die im Rahmen der IFA erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.“

Sobald die Produkte offiziell gezeigt wurden, werden wir selbstverständlich darüber berichten. Das Thema interessiert mich auch selbst, da ich das System im Einsatz habe.